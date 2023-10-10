Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС возбудила дело против «дочки» ЛУКОЙЛа из-за наценок на дизтопливо

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении дочерней компании ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Поводом стало выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в мелком опте, а также установление монопольно высокой цены реализации дизельного топлива.

«Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

Как уточнила ФАС, «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» подняла уровень наценки на дизтопливо в мелком опте с 9,2% до 17,7%. Кроме того, компания реализовывала дизтопливо на рынке в мелком опте разным лицам по различным ценам.

«Нижегородское УФАС продолжает анализировать ситуацию, в случае выявления признаков нарушений к участникам рынка нефтепродуктов будут применены меры антимонопольного реагирования»,— отметили в ФАС.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. О возбуждении первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов ФАС сообщила 29 сентября. Нарушения были выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. В начале октября ФАС направила письмо с требованием снизить стоимость топлива еще 32 игрокам рынка.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФАС заскочила на заправку».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...