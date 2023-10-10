ФАС возбудила дело против «дочки» ЛУКОЙЛа из-за наценок на дизтопливо

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении дочерней компании ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Поводом стало выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в мелком опте, а также установление монопольно высокой цены реализации дизельного топлива.

«Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

Как уточнила ФАС, «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» подняла уровень наценки на дизтопливо в мелком опте с 9,2% до 17,7%. Кроме того, компания реализовывала дизтопливо на рынке в мелком опте разным лицам по различным ценам.

«Нижегородское УФАС продолжает анализировать ситуацию, в случае выявления признаков нарушений к участникам рынка нефтепродуктов будут применены меры антимонопольного реагирования»,— отметили в ФАС.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. О возбуждении первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов ФАС сообщила 29 сентября. Нарушения были выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. В начале октября ФАС направила письмо с требованием снизить стоимость топлива еще 32 игрокам рынка.

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