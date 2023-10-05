ФАС заскочила на заправку

Биржевые цены на 92-й и 95-й бензин продолжают расти. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба потребовала от нефтяных компаний и частных автозаправок снизить стоимость топлива. Такое письмо она направила 32 игрокам рынка, говорится на официальном сайте регулятора. О ком именно идет речь, ФАС не уточнила. Ее глава Максим Шаскольский подчеркнул, что топливные цены на заправках должны быть снижены до экономически обоснованных. По его словам, компании находятся в непростом положении и нельзя допускать, чтобы из-за каких-то мер уменьшились объемы нефтепереработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Прислушаются ли в итоге продавцы топлива к требованию антимонопольщиков? Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что игрокам так или иначе придется менять ценники в меньшую сторону: «Будут снижать цены на стелах просто потому, что никому не нужны дополнительные проблемы и сложности, связанные с ФАС. Это для всех участников рынка должно быть признанием того, что розничные цены на топливо в РФ являются регулируемыми.

Что касается вопроса по поводу мер, для всех, кто не является производителем нефтепродуктов и так или иначе приобретает их на российском рынке, будет вводиться либо пошлина на поставку на экспорт, которая фактически ее дискриминирует, либо полный запрет. Думаю, выберут менее болезненный для рынка вариант — пошлину».

В сентябре биржевые цены на бензин и дизель в России превысили исторические максимумы. В ответ правительство запретило экспорт этих товаров. С тех пор цены в рознице, по официальным данным, незначительно снизились впервые с весны. Росстат 4 октября сообщил, что с 26 сентября по 2 октября литр бензина подешевел на 0,4%, дизеля — на 0,1%.

Как сообщал “Ъ”, власти готовы поэтапно снимать запрет на экспорт топлива. Накануне вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями отрасли. И нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина ввести заградительные пошлины для отдельных категорий экспортеров. Однако у властей есть и другой инструмент для регулирования рынка, считает независимый эксперт нефтегазовой отрасли Дмитрий Лютягин:

«Скорее всего, разговор пойдет о некоем лицензировании экспорта, чтобы отслеживать разрешенные объемы, которые, по мнению Минэка, достаточны для того, чтобы отправлять на внешний рынок, иметь некий баланс между внутренним потреблением и отсутствием затоваривания. Потому что действующий сейчас запрет приводит к затовариванию складов, на которые поступают дизель и бензин.

Они не резиновые, поэтому, думаю, какой-то объем точно будут начинать выпускать, а в дальнейшем придут к системной мере, связанной с лицензированием через отслеживание и мониторинг рынка с точки зрения спроса, предложения, чтобы, грубо говоря, не было таких перекосов. Реакция рынка, которую мы видели в опте и на рост цен, и на текущий запрет, связана в первую очередь с отсутствием демпфера, точнее, его ополовиниванием.

И нефтяники просто реагируют на изменение правил игры в налоговом законодательстве. Да, запрет, по сути, отменяет некую экспортную альтернативу, именно поэтому стоимость идет вниз. Если начнут постепенно возобновлять экспорт, цены без мер по демпферу не будут продолжать снижаться. Скорее всего, мы увидим их постепенное повышение, поскольку появятся экспортные альтернативы, и нефтяники соответствующим образом пересчитают внутренние цены на топливо».

Ограничения на экспорт топлива 5 октября прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мера будет сохраняться, пока это необходимо, а дедлайна по ней нет. Мировые цены на нефть тем временем ускорили снижение до 1%, и стоимость Brent в итоге упала ниже $85 за баррель впервые с 29 августа.

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Владимир Расулов