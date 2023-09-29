ФАС возбудила первые антимонопольные дела из-за завышенных цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов. Как сообщила служба, нарушения выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

Возбуждены следующие дела:

В Белгородской области возбуждено дело в отношении АО «Осколнефтеснаб»;

В Ростовской области — в отношении OOO «Газпромнефть-Региональные продажи»;

В Ставропольском крае — в отношении ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм»;

В Краснодарском крае — в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО»;

В Дагестане — в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций.

Как уточнила ФАС, дела в отношении АО «Осколнефтеснаб», OOO «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Гудвил-А», а также ООО «Реалграмм» связаны с тем, что компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене. ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО», по информации службы, заключали антиконкурентные соглашения. Ассоциацию владельцев автозаправочных станций подозревают в незаконной координации экономической деятельности.

«Президент Ассоциации координировал деятельность ее членов — владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо»,— пояснили в ФАС.

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