Посольство России сообщило о втором погибшем в Израиле россиянине

Число погибших в результате войны Израиля и палестинского «Хамаса» россиян выросло до двух, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По данным диппредставительства, сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из страны.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан»,— рассказал Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».

О первом погибшем россиянине стало известно вчера, 9 октября. Также посольство сообщало, что четверо граждан чистятся пропавшими без вести.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским. В посольстве РФ сказали, что не обладают подтвержденными данными по этому вопросу.

Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Лаура Кеффер