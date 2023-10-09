Кадыров поддержал Палестину и предложил направить чеченцев миротворцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в войне Израиля с палестинскими боевиками «Хамаса» он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее». Рамзан Кадыров также заявил, что чеченские подразделения могут выступить в качестве миротворцев для «противодействия любым возмутителям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров в 2022 году

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров в 2022 году

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость»,— сказал глава Чечни.

В опубликованном видео он также просил «не трогать» мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак «Хамаса» мечеть получила повреждения. Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году, мечеть названа в честь его отца Ахмата Кадырова. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили $10 млн, в том числе $6 млн от правительства Чечни.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля сотнями ракет. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. В Израиле в ходе атак боевиков погибли 900 человек. По данным палестинской стороны, более 100 граждан Израиля, в том числе высокопоставленные военные, взяты в плен. Их удерживают в секторе Газа. В секторе Газа погибли 687 человек, получили ранения — 3,7 тыс. Сегодня, 9 октября, представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения, а также снимать процесс убийства на видео.

Евросоюз и США выступили в поддержку Израиля. Действия боевиков «Хамаса» поддержали Иран, Сирия, Саудовская Аравия, движение «Талибан» (признано террористическим в РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Враги Израиля получат американский кулак».

Полина Мотызлевская