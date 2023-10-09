Один россиянин погиб во время нападения «Хамаса» на Израиль

Один гражданин России числится погибшим в результате боевых действий между палестинским «Хамасом» и Израилем, сообщили в посольстве РФ агентствам ТАСС и «РИА Новости». По словам пресс-секретаря консульства Марии Рязановой, четверо россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести.

«Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее Мария Рязанова сообщала, что в посольство поступили обращения о девяти россиянах, находящихся в Израиле, с которыми не могут связаться родственники. По ее словам, четверо из девяти россиян числились в списках израильских ведомств как пропавшие без вести.

Накануне РБК сообщал со ссылкой на представителя посольства, что консульство начало проверку о взятии в заложники двух гражданок России боевиками «Хамаса». В войне на территории Израиля погибли в том числе граждане США, Великобритании, Франции, Украины, Таиланда и Непала.

В ходе атак «Хамаса» на территории Израиля погибли более 800 человек, около 2,5 тыс. получили ранения. После атак армии Израиля на территории сектора Газа и западного берега реки Иордан погибли 576 человек и ранены более 2,9 тыс. человек.

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