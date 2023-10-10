Посольство РФ: пока нет подтверждений о россиянах в заложниках у «Хамаса»

Пока нет подтвержденных данных о том, что среди заложников палестинского движения «Хамас» есть россияне. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским. Он уточнил, что контакты с РФ по вопросу пленных поддерживаются. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль.

О военном конфликте — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Лаура Кеффер