Посольство РФ: пока нет подтверждений о россиянах в заложниках у «Хамаса»
Пока нет подтвержденных данных о том, что среди заложников палестинского движения «Хамас» есть россияне. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским. Он уточнил, что контакты с РФ по вопросу пленных поддерживаются. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль.
О военном конфликте — в материале «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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