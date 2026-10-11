Что известно об ударе ВСУ по дата-центру «Яндекса» во Владимире

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», утром резко возросло число жалоб пользователей на работу «Яндекс Go», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и других сервисов компании. В Московском регионе возникли трудности с вызовом такси и заказом еды через приложения «Яндекса».

Сервис «Яндекс Пэй» предупредил пользователей о сбоях. «У Яндекс Пэй тоже есть свой дом — дата-центр Яндекса. Сейчас наши инженеры заботятся о том, чтобы в нем снова все работало, а мы взяли небольшую паузу. Мы уже делаем все, чтобы вы снова смогли воспользоваться приложением. Главное — ваши деньги в безопасности. Спасибо, что вы с нами», — сообщается в уведомлении при заходе в сервис.

Подобные сообщения отправляют пользователям приложения «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда».

О сбоях в работе сообщили пользователи «Кинопоиска», Delivery Club, «Додо», «Вкусно — и точка», «М.Видео», «Дом.ру», Lamoda, Wildberries, Auto.ru, ddxfitness.ru, «Циана», «Авиасейлс» и других сервисов.

В 10:39 мск CEO сети кофеен «Дринкит» Кирилл Гришин сообщил в Telegram, что из-за ночной аварии на инфраструктуре в кофейнях нельзя сделать заказ.

В 10:51 мск Telegram-канал «Яндекса» в Казахстане опубликовал сообщение о сбоях в работе сервисов компании в республике. «Наши команды работают над восстановлением сервисов. Пока не можем назвать точный срок, но будем делиться здесь проверенной информацией. Если дело не терпит, пожалуйста, пока воспользуйтесь другим сервисом. Простите, что подвели вас сегодня», — сообщили в Yandex Qazaqstan.

Корреспондент ТАСС в Киргизии заявил, что сбои наблюдаются в работе сервисов «Яндекса» в республике.

В 11:21 мск пресс-служба «Яндекса» сообщила в Telegram, что повреждения инфраструктуры затронули работу службы поддержки. «Если не удается связаться с нами через приложения, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсетях. Сейчас обращений много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно. Мы постараемся помочь каждому как можно скорее», — сообщили в компании.