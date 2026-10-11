Что известно об ударе ВСУ по дата-центру «Яндекса» во Владимире
Работа дата-центра «Яндекса» остановлена после удара БПЛА
Удар по дата-центру
В 4:12 мск Telegram-канал Yandex Cloud Alerts, который оповещает пользователей облачных сервисов «Яндекса» о сбоях в работе, сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central-a (дата-центр во Владимирской области). «Команда работает над устранением проблемы», — заявили в канале.
В 5:10 мск Yandex Cloud Alerts сообщил об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области. Работа объекта была полностью остановлена. Пострадавших нет, экстренные службы приступили к устранению последствий удара. В канале заявили, что считают оставшуюся «конфигурацию ресурсов» неустойчивой. «Режим работы платформы является аварийным – рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда Yandex Cloud работает над восстановлением работы сервисов», — добавил Yandex Cloud Alerts в публикации.
В 7:02 мск губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram, что беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар. «Информации о пострадавших на этот час нет... Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов», — уточнил он.
В 8:16 мск Авдеев сообщил, что электроснабжение, «локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире», восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение — на 100%. «Энергетики продолжают работу», — добавил он.
Сбои
Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», утром резко возросло число жалоб пользователей на работу «Яндекс Go», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и других сервисов компании. В Московском регионе возникли трудности с вызовом такси и заказом еды через приложения «Яндекса».
Сервис «Яндекс Пэй» предупредил пользователей о сбоях. «У Яндекс Пэй тоже есть свой дом — дата-центр Яндекса. Сейчас наши инженеры заботятся о том, чтобы в нем снова все работало, а мы взяли небольшую паузу. Мы уже делаем все, чтобы вы снова смогли воспользоваться приложением. Главное — ваши деньги в безопасности. Спасибо, что вы с нами», — сообщается в уведомлении при заходе в сервис.
Подобные сообщения отправляют пользователям приложения «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда».
О сбоях в работе сообщили пользователи «Кинопоиска», Delivery Club, «Додо», «Вкусно — и точка», «М.Видео», «Дом.ру», Lamoda, Wildberries, Auto.ru, ddxfitness.ru, «Циана», «Авиасейлс» и других сервисов.
В 10:39 мск CEO сети кофеен «Дринкит» Кирилл Гришин сообщил в Telegram, что из-за ночной аварии на инфраструктуре в кофейнях нельзя сделать заказ.
В 10:51 мск Telegram-канал «Яндекса» в Казахстане опубликовал сообщение о сбоях в работе сервисов компании в республике. «Наши команды работают над восстановлением сервисов. Пока не можем назвать точный срок, но будем делиться здесь проверенной информацией. Если дело не терпит, пожалуйста, пока воспользуйтесь другим сервисом. Простите, что подвели вас сегодня», — сообщили в Yandex Qazaqstan.
Корреспондент ТАСС в Киргизии заявил, что сбои наблюдаются в работе сервисов «Яндекса» в республике.
В 11:21 мск пресс-служба «Яндекса» сообщила в Telegram, что повреждения инфраструктуры затронули работу службы поддержки. «Если не удается связаться с нами через приложения, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсетях. Сейчас обращений много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно. Мы постараемся помочь каждому как можно скорее», — сообщили в компании.
В 11:36 пресс-служба «Вкусно — и точка» сообщила в Telegram, что мобильное приложение и сайт сети недоступны. «Прямо сейчас заказы можно оформить в киоске самообслуживания или на кассе. Спасибо за понимание! Мы обязательно сообщим, как только ситуация будет исправлена. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли пользоваться диджитал-ресурсами в полном объеме», — заявлено в публикации.