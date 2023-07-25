Дарье Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о гибели военкора Владлена Татарского

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой — главной фигурантке дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо совершения террористического акта и незаконного оборота взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) Дарье Треповой вменяют в вину подделку документов (ст. 327). По словам Александра Бастрыкина, следствие установило причастность находившихся на Украине лиц к теракту в кафе. «Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову»,— сказал глава СКР.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление. Следствие провело около 200 экспертиз, опросило 400 человек, включая 85, признанных потерпевшими. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позднее СКР переквалифицировал его на теракт.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Там же присутствовала Дарья Трепова, которая подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством. Оно было приведено в действие дистанционно через несколько минут. Дарья Трепова находится в московском СИЗО с 4 апреля. Она говорила, что сожалеет о содеянном.

Подробнее о расследовании дела — в материале «Ъ» «Экспертная сотня».

Лусине Баласян