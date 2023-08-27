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Коммерсантъ FM
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Дарья Трепова согласилась с арестом

Обвиняемую в терроризме заждались в прокуратуре и военном суде

Как стало известно «Ъ», Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), не стала возражать против требования Главного следственного управления Следственного комитета России о продлении своего ареста до декабря этого года. Предполагается, что к этому времени обвинение по уголовному делу в отношении девушки будет утверждено Генеральной прокуратурой и передано для рассмотрения по существу в военный суд в Санкт-Петербурге.

Дарья Трепова в суде (июнь 2023 года)

Дарья Трепова в суде (июнь 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дарья Трепова в суде (июнь 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ходатайство следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет центрального аппарата СКР Басманный райсуд рассмотрел в закрытом для СМИ режиме. Однако «Ъ» стали известны подробности происшедшего.

В ходе разбирательства следователь указал, что срок ареста госпожи Треповой истекает 3 сентября, а закончить до этого все следственные действия нереально.

Как сообщал «Ъ», Дарье Треповой уже предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении теракта (ст. 205 УК), незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК), а также в использовании для слежки за Владленом Татарским поддельных документов, с помощью которых она пыталась облегчить совершение преступления (ст. 327 УК).

По версии следствия, чтобы добиться расположения военкора, Трепова представлялась именем настоящей студентки художественного вуза, на которую была немного похожа, и использовала документы на ее имя. Образ девушки Анастасии помог в доставке бомбы, заложенной в бюст: Трепова выдала его за свою работу.

Однако быстрое окончание основных следственных действий не означает, что дело вскоре поступит в суд. Для начала обвиняемой еще надо ознакомиться с результатами работы следствия — материалами из нескольких десятком томов, в которых порядка 140 различных экспертиз, а также ряд приобщенных вещдоков.

Чем известна Дарья Трепова

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Если ознакомление будет проходить не в стенах «Лефортово», а под домашним арестом или запретом определенных действий, отметил следователь, обвиняемая может скрыться или попытаться скоординировать свои дальнейшие действия с другими участниками преступления.

Организатором теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) следствие считает бежавшего на Украину и связанного с СБУ журналиста Романа Попкова, а соучастником (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) — украинца Юрия Денисова, который через службу доставки передал госпоже Треповой заминированный бюст. В результате теракта 2 апреля этого года в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, Владлен Татарский погиб, еще более 80 человек пострадали.

Свою вину Трепова полностью не признала. По ее версии, она участвовала в убийстве, а ответственность за это преступление существенно меньше, чем за теракт.

Примечательно, что на этот раз Дарья Трепова и ее защитник, обычно просившие применить альтернативные меры пресечения, против ареста в СИЗО не возражали и даже, можно сказать, приветствовали его, так как данная мера пресечения позволит быстрее завершить все формальности с делом.

Предполагается, что уже осенью дело поступит для утверждения обвинения первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, а в случае если он согласится с выводами следствия, будет направлено на рассмотрение 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, то есть по месту совершения преступления.

Николай Сергеев

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