ЦБ планирует дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю

Центральный банк готовит нормативную базу для доступа иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Это позволит проводить трансграничные расчеты в обход SWIFT, сообщили РБК эксперты.

В проекте указания регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Эта часть документа вступит в силу 1 января 2025 года.

Расчеты будут проводиться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля». Действующее положение не дает возможности иностранным компания проводить расчеты цифровым рублем. Новые законопроекты регулятора снимут это ограничение. Планируется, что иностранные банки смогут воспользоваться цифровым рублем, чтобы проводить трансграничные переводы в обход системы SWIFT.

По словам руководителя направления разрешения IT- и IP-споров в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные трансакции в обход SWIFT. «Это может быть любой банк, который будет готов заключить соглашение с ЦБ РФ. Своя цифровая валюта для этого не нужна»,— отметил он. Об этом говорила и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в 2022 году.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках.

1 августа 2023 года вступил в силу закон о цифровом рубле. Теперь российский рубль представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой. С 15 августа 13 банков проводят тестовые операции с цифровым рублем. До 2025 года регулятор не планирует обязывать банки подключаться к цифровому рублю.

О том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Александра Горошилова