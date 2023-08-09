ЦБ: операции с цифровым рублем начнутся с 15 августа

Проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц в России начнется 15 августа, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам — физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях»,— отметила госпожа Скоробогатова на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По ее словам, 13 банков, которые выразили желание участвовать в тестировании цифрового рубля, уже провели подготовительные мероприятия и начнут участвовать в эксперименте 15 августа. Также первый зампред ЦБ отметила, что еще 16 банков готовы присоединиться к тестированию цифрового рубля в следующем году.

Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Предполагалось, что пилотный проект банков по реальному использованию цифровых рублей начнется в феврале. Однако в первом чтении закон был принят только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Владимир Путин подписал 24 июля.

Согласно документу, совершать операции с цифровым рублем можно будет при помощи специальной информационной системы. В соответствии с подписанным президентом законом оператором системы становится Банк России. Регулятор также определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые российские банки должны обеспечить клиентам возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% размера платежа. При этом у Ассоциация российских банков остались вопросы по поводу статуса цифрового рубля: банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровому рублю не хватает статуса».

Александр Кислов