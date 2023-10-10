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Коммерсантъ FM
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«Перед Израилем стоит нерешаемая задача»

Максим Юсин — о военной операции в секторе Газа

Американские официальные лица ожидают начала наземного вторжения Израиля в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Издание уточняет, что Иерусалим уже обратился к Белому дому с конкретными запросами, в частности, о пополнении запасов перехватчиков для системы «Железный купол», бомбах малого диаметра, боеприпасах для пулеметов, а также об активизации обмена разведданными. Ожидается, что военные действия продлятся в течение нескольких недель. Впрочем, как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, израильским властям, которые собираются провести операцию в секторе Газа, будет непросто достигнуть своих целей.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Израильские политики и военные в один голос заявляют, что следующий неизбежный шаг — сухопутная операция против сектора Газа, его зачистка от террористической группировки «Хамас», решение проблемы раз и навсегда.

На словах, на уровне деклараций все это звучит эффектно и убедительно, более того, вызывает консенсус в обществе, до сих пор пребывающем в состоянии шока. Вот только достижение этой цели может стать гораздо более сложным, чем кажется.

Как палестинский вопрос дошел до точки

Если бы проблема Газы могла быть так легко решена (искоренить «Хамас» и всё), ее бы уже давно решили. Но, похоже, она неразрешима, и в этом весь драматизм нынешней ситуации.

Сектор Газа — это узкая полоска земли, на которой живут почти 2,5 млн человек. Плотность населения там — одна из самых высоких на планете.

Эмоциональные угрозы стереть Газу с лица земли хороши для экзальтированной Facebook-общественности (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ), поместившей на аватарки израильские флаги. Но в современном мире цивилизованная страна (а Израиль ею остается) просто не может себе позволить уничтожить сотни тысяч женщин и детей.

А именно гражданские лица, не замешанные в преступлениях «Хамаса», составляют большинство населения Газы. И что с ними делать? Коллективная ответственность — этот принцип власти еврейского государства едва ли могут взять на вооружение по многим причинам, одна из которых — память о Холокосте, когда именно под лозунгом коллективной ответственности нацисты уничтожали европейских евреев.

Враги Израиля получат американский кулак

Пойти по этому пути Иерусалим не может, лидеры «Хамаса» это знают и будут цинично и жестоко прикрываться мирным населением, а заодно и десятками граждан Израиля, захваченных в заложники именно с этой целью — сделать их живым щитом.

Методично бомбить Газу, уничтожая дом за домом, тоже не вариант. Ведь это не Мосул, не Ракка, где джихадистов из запрещенного в России «Исламского государства» американцы и их союзники добивали в условиях информационной блокады, и в мировых СМИ не было репортажей о гибели мирных жителей под снесенными домами по причине отсутствия на месте иностранных журналистов.

В Газе ситуация принципиально иная — там сейчас десятки, сотни корреспондентов со всего мира. Более того, власти Катара, которому принадлежит самый известный арабский телеканал «Аль-Джазира», открыто сочувствуют «Хамасу». И если в результате израильских бомбардировок будут массовые жертвы среди мирного населения, можно не сомневаться: волнующие, раздирающие душу репортажи с их похорон воспламенят весь арабский мир.

А он и так кипит. И убийство египетским полицейским израильских туристов в Александрии может оказаться лишь первой ласточкой. Умеренные власти многих арабских государств, готовых вести дела с Израилем и даже устанавливать с ним дипотношения, едва ли смогут отмахнуться от мнения улицы, которая почти повсеместно Израиль ненавидит.

Что происходит в Израиле. День 4-й. Главное

Можно ожидать и массовых акций солидарности с палестинцами в европейских столицах, например, в Париже, в окрестностях которого живут сотни тысяч выходцев из Алжира, Марокко и Туниса, готовых устраивать беспорядки и по менее очевидным поводам.

А тут еще группировка «Хезболла» на юге Ливана обещает открыть против Израиля второй фронт в случае введения войск в Газу. Кроме того, есть еще западный берег реки Иордан, где палестинцев живет больше, чем в Газе. Да и в самом Израиле арабов — более 2 млн человек.

К тому же, как показали последние события, израильская армия отнюдь не всесильна, ее мобилизационный ресурс ограничен. Оккупировать Газу — слишком накладно. Чтобы поддерживать там хотя бы видимость порядка, чтобы подавлять подполье «Хамаса», необходимы огромные силы. Не от хорошей жизни Израиль в свое время вывел оттуда войска, он уже не справлялся с ситуацией, и нет никаких гарантий, что справится сейчас.

Так есть ли выход? В целом да: мирные переговоры, взаимные компромиссы, размежевание двух государств, раздел Иерусалима (на меньшее палестинцы не согласятся). Но это в теории, скорее, даже в мечтах.

Сегодня взаимная ожесточенность столь велика, что обе стороны думают только о продолжении борьбы, о возмездии и уничтожении врага. Мир в Палестине никогда не казался таким далеким.

А, значит, впереди война и новые тысячи жертв, а то и десятки, сотни тысяч, в случае если дойдет до прямого военного столкновения между Израилем и Тегераном — главным союзником и спонсором «Хамас».

Боевые действия между Израилем и сектором Газа. Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа. Фотогалерея

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