«Перед Израилем стоит нерешаемая задача»

Американские официальные лица ожидают начала наземного вторжения Израиля в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Издание уточняет, что Иерусалим уже обратился к Белому дому с конкретными запросами, в частности, о пополнении запасов перехватчиков для системы «Железный купол», бомбах малого диаметра, боеприпасах для пулеметов, а также об активизации обмена разведданными. Ожидается, что военные действия продлятся в течение нескольких недель. Впрочем, как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, израильским властям, которые собираются провести операцию в секторе Газа, будет непросто достигнуть своих целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Израильские политики и военные в один голос заявляют, что следующий неизбежный шаг — сухопутная операция против сектора Газа, его зачистка от террористической группировки «Хамас», решение проблемы раз и навсегда.

На словах, на уровне деклараций все это звучит эффектно и убедительно, более того, вызывает консенсус в обществе, до сих пор пребывающем в состоянии шока. Вот только достижение этой цели может стать гораздо более сложным, чем кажется.

Если бы проблема Газы могла быть так легко решена (искоренить «Хамас» и всё), ее бы уже давно решили. Но, похоже, она неразрешима, и в этом весь драматизм нынешней ситуации.

Сектор Газа — это узкая полоска земли, на которой живут почти 2,5 млн человек. Плотность населения там — одна из самых высоких на планете.

Эмоциональные угрозы стереть Газу с лица земли хороши для экзальтированной Facebook-общественности (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ), поместившей на аватарки израильские флаги. Но в современном мире цивилизованная страна (а Израиль ею остается) просто не может себе позволить уничтожить сотни тысяч женщин и детей.

А именно гражданские лица, не замешанные в преступлениях «Хамаса», составляют большинство населения Газы. И что с ними делать? Коллективная ответственность — этот принцип власти еврейского государства едва ли могут взять на вооружение по многим причинам, одна из которых — память о Холокосте, когда именно под лозунгом коллективной ответственности нацисты уничтожали европейских евреев.

Пойти по этому пути Иерусалим не может, лидеры «Хамаса» это знают и будут цинично и жестоко прикрываться мирным населением, а заодно и десятками граждан Израиля, захваченных в заложники именно с этой целью — сделать их живым щитом.

Методично бомбить Газу, уничтожая дом за домом, тоже не вариант. Ведь это не Мосул, не Ракка, где джихадистов из запрещенного в России «Исламского государства» американцы и их союзники добивали в условиях информационной блокады, и в мировых СМИ не было репортажей о гибели мирных жителей под снесенными домами по причине отсутствия на месте иностранных журналистов.

В Газе ситуация принципиально иная — там сейчас десятки, сотни корреспондентов со всего мира. Более того, власти Катара, которому принадлежит самый известный арабский телеканал «Аль-Джазира», открыто сочувствуют «Хамасу». И если в результате израильских бомбардировок будут массовые жертвы среди мирного населения, можно не сомневаться: волнующие, раздирающие душу репортажи с их похорон воспламенят весь арабский мир.

А он и так кипит. И убийство египетским полицейским израильских туристов в Александрии может оказаться лишь первой ласточкой. Умеренные власти многих арабских государств, готовых вести дела с Израилем и даже устанавливать с ним дипотношения, едва ли смогут отмахнуться от мнения улицы, которая почти повсеместно Израиль ненавидит.

Можно ожидать и массовых акций солидарности с палестинцами в европейских столицах, например, в Париже, в окрестностях которого живут сотни тысяч выходцев из Алжира, Марокко и Туниса, готовых устраивать беспорядки и по менее очевидным поводам.

А тут еще группировка «Хезболла» на юге Ливана обещает открыть против Израиля второй фронт в случае введения войск в Газу. Кроме того, есть еще западный берег реки Иордан, где палестинцев живет больше, чем в Газе. Да и в самом Израиле арабов — более 2 млн человек.

К тому же, как показали последние события, израильская армия отнюдь не всесильна, ее мобилизационный ресурс ограничен. Оккупировать Газу — слишком накладно. Чтобы поддерживать там хотя бы видимость порядка, чтобы подавлять подполье «Хамаса», необходимы огромные силы. Не от хорошей жизни Израиль в свое время вывел оттуда войска, он уже не справлялся с ситуацией, и нет никаких гарантий, что справится сейчас.

Так есть ли выход? В целом да: мирные переговоры, взаимные компромиссы, размежевание двух государств, раздел Иерусалима (на меньшее палестинцы не согласятся). Но это в теории, скорее, даже в мечтах.

Сегодня взаимная ожесточенность столь велика, что обе стороны думают только о продолжении борьбы, о возмездии и уничтожении врага. Мир в Палестине никогда не казался таким далеким.

А, значит, впереди война и новые тысячи жертв, а то и десятки, сотни тысяч, в случае если дойдет до прямого военного столкновения между Израилем и Тегераном — главным союзником и спонсором «Хамас».

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