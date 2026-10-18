Россия и Саудовская Аравия договорились продолжать сотрудничать в ОПЕК+
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.
Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении, что страны намерены поддерживать регулярный политический диалог, сотрудничество в областях торговли, экономики, инвестиций и культуры. «Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате “ОПЕК плюс”»,— подчеркнули в МИД России.
Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили и актуальную международную повестку. Среди прочего — обстановку на юге Аравийского полуострова и в Баб-эль-Мандебском проливе, доступ к которому на суше завоевали хуситы.