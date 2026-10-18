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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Вэнс допустил участие в выборах президента США в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что будет участвовать в президентских выборах в 2028 году. Он добавил, что еще не принял решение и подумает об этом позже.
«Что касается жизни и важных жизненных решений — моя жена вам это подтвердит — я склонен к прокрастинации. Я ненавижу думать об этом»,— сказал Джей Ди Вэнс CBS News. Он подчеркнул, что у него четверо маленьких детей, и его жена Уша Вэнс «никогда не любила политику».
Президент США Дональд Трамп называл Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии. При этом господин Трамп не уточнил, кого видит в качестве будущего президента, а кого — вице-президента.
Подробнее — в материале «Ъ» «Жизнь после Трампа».
Дональд Трамп
США. Политика и экономика
США