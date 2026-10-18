В Белгородской области после атак БПЛА повреждены жилые дома и инфраструктура

В Грайвороне дрон повредил фасад и окна коммерческого объекта, еще один беспилотник нанес ущерб инфраструктуре. В селе Гора-Подол повреждены два частных дома, а в Новостроевке-Первой — объект инфраструктуры на территории предприятия и жилой дом, где после удара начался пожар.