В Белгородской области после атак БПЛА повреждены жилые дома и инфраструктура
В Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие объекты и элементы инфраструктуры. По предварительным данным регионального оперативного штаба, пострадавших нет.
В Грайвороне дрон повредил фасад и окна коммерческого объекта, еще один беспилотник нанес ущерб инфраструктуре. В селе Гора-Подол повреждены два частных дома, а в Новостроевке-Первой — объект инфраструктуры на территории предприятия и жилой дом, где после удара начался пожар.
В Красной Яруге беспилотники повредили легковой автомобиль и частный дом, в Сергиевке — фасад и остекление жилого здания. В Белгороде зафиксировано повреждение линии электропередачи на инфраструктурном объекте. В Шебекино поврежден частный дом, автобус, еще три жилых дома, автомобиль и линия электропередачи.
В Валуйском округе в селе Казинка повреждены частный дом и хозяйственная постройка, в Борках — два частных дома. В Ракитянском округе, в селе Криничное, поврежден автомобиль. В селе Ясные Зори Белгородского округа беспилотники повредили окно частного дома и многоквартирный жилой дом.