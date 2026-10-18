В Эквадоре крест упал во время мессы и убил настоятеля храма
В Эквадоре 17 октября трагически погиб священник Патрисио Альфредо Санчес Молинари. Инцидент произошел в католической церкви Богоматери Неустанной Помощи в городе Гуаякиль.
Во время ежедневной мессы, которая транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, на 27-й минуте церемонии массивный деревянный крест, закрепленный на стене за алтарем, внезапно сорвался и обрушился на настоятеля храма. Богослужение немедленно прервали, очевидцы вызвали скорую помощь и попытались оказать ему первую помощь, но от полученных травм священник скончался до прибытия медиков.
Архиепархия Гуаякиля подтвердила смерть отца Патрисио и выразила соболезнования его близким в официальном заявлении в соцсетях. Отец Патрисио принадлежал к Конгрегации Святейшего Искупителя, также известной как орден редемптористов, и служил настоятелем храма.
Причины падения креста пока не установлены, и следователи продолжают выяснять, были ли в конструкции повреждения или неисправности креплений.