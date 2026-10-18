В Эквадоре крест упал во время мессы и убил настоятеля храма

Во время ежедневной мессы, которая транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, на 27-й минуте церемонии массивный деревянный крест, закрепленный на стене за алтарем, внезапно сорвался и обрушился на настоятеля храма. Богослужение немедленно прервали, очевидцы вызвали скорую помощь и попытались оказать ему первую помощь, но от полученных травм священник скончался до прибытия медиков.