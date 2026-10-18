Даниэль Дюбуа победил по укороченному сценарию

Но свергнуть мэтра с трона ему не удалось. В 2023 году Дюбуа, еще сыроватый, проиграл Усику в бою, в котором отправил его в так и не засчитанный нокаут ударом то ли ниже пояса, как решил рефери, то ли по поясу, как считали некоторые эксперты, недовольные тем, что украинцу дали время восстановиться. Восстановившись, Усик как следует отдубасил Дюбуа. В 2025 году повзрослевший британец снова пересекся с Усиком и теперь проиграл ему уже без вариантов.