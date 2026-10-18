Даниэль Дюбуа победил по укороченному сценарию
В повторном бою за титул чемпиона WBO в супертяжелом весе он нокаутировал Фабио Уордли
Британец Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, во второй раз подряд нокаутировав соотечественника Фабио Уордли, до столкновения с ним не терпевшего поражений. На сей раз, в отличие майского поединка, победа получилась очень быстрой. Дюбуа разобрался с Уордли во втором раунде.
Про поединок на лондонской O2 Arena в Великобритании шутили, что его организаторам не стоило даже заморачиваться, подбирая для него арбитров. Ну тех, что, сидя возле ринга, фиксируют счет по раундам. Зачем, если все равно до объявления циферок на трех картах дело не дойдет? Встречаются два боксера, для которых сценария с 12 раундами, прожитыми в ринге, фактически не существует.
В карьере обоих считаные бои растягивались на полную дистанцию. А так либо уничтожают соперника, используя спрятанную в увесистых кулаках громадную силищу, либо иногда, если соперник слишком классный, сами нарываются на нокаут, потому что аккуратная защита, осторожность — не их конек.
В этом смысле итог матча никак не тянул на экстраординарный. И все-таки, конечно, привкус чего-то нежданного он оставил.
Даниэль Дюбуа — это тот супертяж, в котором несколько лет назад видели чуть ли не реальную угрозу царившему в категории украинцу Александру Усику: молодой, на подъеме, бьющий, смелый.
Но свергнуть мэтра с трона ему не удалось. В 2023 году Дюбуа, еще сыроватый, проиграл Усику в бою, в котором отправил его в так и не засчитанный нокаут ударом то ли ниже пояса, как решил рефери, то ли по поясу, как считали некоторые эксперты, недовольные тем, что украинцу дали время восстановиться. Восстановившись, Усик как следует отдубасил Дюбуа. В 2025 году повзрослевший британец снова пересекся с Усиком и теперь проиграл ему уже без вариантов.
Чемпионский пояс Даниэль Дюбуа все же получил. Александр Усик летом, как известно, объявил о скором завершении карьеры и о том, что расстается со всеми своими титулами. Но именно с титулом WBO он успел расстаться еще раньше, проигнорировав в 2025 году требование этой структуры насчет обязательной защиты. Звание досталось взрывному британскому бойцу Фабио Уордли без проигрышей в послужном списке.
Проигрыш появился, когда в мае этого года ему пришлось биться против Даниэля Дюбуа. Манчестерский поединок превратился в настоящую мясорубку. Дюбуа, в первом и третьем раунде пропустив фирменные удары правой от Уордли, оказался на грани краха в начале матча, но как-то эти нокдауны переварил и перешел в наступление. Измочаленного восставшим из пепла претендентом чемпиона неоднократно осматривали врачи, а он никак не желал покидать ринг. Дюбуа дожал Уордли в 11-м раунде, и все, разумеется, надеялись, что и в повторном бою два британца опять как следует повоюют.
Но сюжет лондонского матча был куда проще. Уже через полтора десятка секунд после старта Фабио Уордли приседал на колено, потрясенный правой Даниэля Дюбуа. А оклемавшись, продолжал мучиться, пытаясь угадать, откуда пойдет очередная атака, и все время ошибаясь. На излете первого раунда телекамеры выхватывали тренера Уордли Бена Дэвисона, теребившего в руках полотенце. Кажется, он всерьез собирался выбросить его в ринг, чтобы избавить своего боксера от страданий.
Матч, однако, еще немножко продлился. Завершился он во втором раунде, когда зажатый в углу Фабио Уордли потерял способность хоть как-то реагировать на тумаки, которые отвешивал ему Даниэль Дюбуа.
А чтобы убедиться в том, что нокаут родился не на пустом месте, не из случайного провала, не обязательно даже было смотреть этот коротенький поединок.
Вполне хватало удивительной статистики. У Дюбуа — ровно 60 дошедших до цели ударов, из которых 51 — акцентированные. Уордли попал четыре раза и только дважды — плотно.
А вот чтобы узнать, какая опция при продолжении карьеры является для победителя приоритетной, стоило увидеть, что было после окончания матча. Речь об обмене взглядами — пристальными, злыми — Даниэля Дюбуа и чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) хорвата Филипа Хрговича, другого клиента промоутера Фрэнка Уоррена. Заранее принялись раскручивать будущее противостояние с двумя поясами на кону.