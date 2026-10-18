Губернатор Ленинградской области прокомментировал ночную атаку на регион

В школе в Разметелево выбиты стекла, их вскоре заменит резервный фонд. Во Всеволожске крупный осколок БПЛА попал в многоквартирный дом — в одной из квартир начался пожар. Живущие там женщина и четверо детей госпитализированы после отравления угарным газом. Остальные семьи разместили в ПВР.