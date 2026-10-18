Губернатор Ленинградской области прокомментировал ночную атаку на регион
Губернатор Дрозденко: атака БПЛА не нарушила работу инфраструктуры Ленобласти
ВСУ прошедшей ночью нанесли массированный удар по Ленинградской области. Работа социальных, энергетических объектов и инфраструктуры не нарушена, заверил губернатор Александр Дрозденко.
Повреждения на подстанции Восточной Александр Дрозденко назвал незначительными и заверил, что ущерб нанесен в основном проводам. Из-за этого в поселке Янино сейчас две трети жителей получают электроснабжение из резервных источников.
В центре обработки данных VK повреждения получили трансформаторное оборудование и складской комплекс.
В школе в Разметелево выбиты стекла, их вскоре заменит резервный фонд. Во Всеволожске крупный осколок БПЛА попал в многоквартирный дом — в одной из квартир начался пожар. Живущие там женщина и четверо детей госпитализированы после отравления угарным газом. Остальные семьи разместили в ПВР.
Также повреждения есть в Кировском и Ломоносовском районах, а также под Гатчиной. Обломки беспилотников там повредили многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Никто не пострадал.
Александр Дрозденко напомнил, что по постановлению губернатора утрата имущества, повреждения, выбитые окна, ремонты будут компенсироваться за счет средств из резервного фонда. «Уверен, что муниципальные образования оперативно составят список ущерба по каждой квартире, по автомобилям, по дачным домам и представят на комиссию для организации выплат»,— написал он в Telegram-канале.
Всего в ночь на 18 октября силы ПВО сбили 145 БПЛА ВСУ. Повреждения и пострадавшие есть и в Санкт-Петербурге. Власти города не сообщали количество сбитых БПЛА.