Секьюритизация доросла до ПИФа

До конца месяца на торгах Московской биржи появятся паи первого паевого инвестиционного фонда (ПИФ), ориентированного на вложения в секьюритизированные облигации. В связи с бумом размещений таких ценных бумаг управляющие компании стали включать их в состав портфелей фондов, но специализированного ПИФа пока не делали. Доходность по таким ценным бумагам выше, чем у классических облигаций. Однако работа с ними отличается сложностью из-за уникальности портфеля кредитов, а также небольшого количества эмитентов и низкой ликвидности вторичного рынка.