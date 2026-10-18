Секьюритизация доросла до ПИФа
ЦБ зарегистрировал первый ПИФ, ориентированный на секьюритизированные облигации
До конца месяца на торгах Московской биржи появятся паи первого паевого инвестиционного фонда (ПИФ), ориентированного на вложения в секьюритизированные облигации. В связи с бумом размещений таких ценных бумаг управляющие компании стали включать их в состав портфелей фондов, но специализированного ПИФа пока не делали. Доходность по таким ценным бумагам выше, чем у классических облигаций. Однако работа с ними отличается сложностью из-за уникальности портфеля кредитов, а также небольшого количества эмитентов и низкой ликвидности вторичного рынка.
В октябре ЦБ зарегистрировал правила биржевого ПИФа «Первая — Фонд Разумный капитал», главной особенностью которого стала ориентация на секьюритизированные облигации. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке. Регистрацию фонда подтвердили в УК «Первая», отметив, что будут покупать секьюритизацию потребительских кредитов и автокредитов. Ожидается, что формирование ПИФа начнется на предстоящей неделе, а обращение на бирже — ближе к концу месяца.
На первом этапе из-за отсутствия достаточного числа выпусков фонд будет наполняться не только старшими траншами секьюритизации, но также облигациями с переменным купоном. Для управления ликвидностью будут использоваться сделки репо.
По мнению старшего аналитика компании «Эйлер» Елены Баклановой, паи такого фонда могут быть интересны частным инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель, так как в ПИФе это проще реализовать, чем самостоятельно.
Основными покупателями таких облигаций выступают физические лица (по отдельным выпускам проходит десятки тысяч сделок), которых привлекает их высокая доходность — 17–22% годовых.
До сих пор специализированных розничных фондов на секьюритизацию потребительских кредитов не было. Но и сам рынок таких облигаций стал развиваться, по сути, лишь с 2025 года, а в этом году получил дополнительный импульс.
По оценке “Ъ”, в 2025 году объем размещенных секьюритизированных облигаций достиг 320 млрд руб., а за неполные десять месяцев 2026 года превысил 600 млрд руб., из которых за две недели октября увеличился почти на 130 млрд руб. Кредитным организациям секьюритизация позволяет оптимизировать нагрузку на капитал (см. “Ъ” от 15 сентября). При этом инвестор получает доступ к долговым инструментам с контролируемым уровнем кредитного риска и повышенной доходностью, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
И одной из важных причин бурного развития сегмента секьюритизации активов стало повышение Банком России макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные кредитами физлиц (за исключением ипотеки), в размере 250%, отмечает он.
Основными естественными ограничениями для таких инвестиций аналитики и портфельные управляющие называют короткий список эмитентов (менее десятка банков) и невысокую ликвидность вторичного рынка.
Даже качественные бумаги может быть сложно быстро продать крупным объемом без существенного дисконта. «Для биржевого ПИФа это особенно важно, поскольку при массовых продажах паев возможны отклонения их рыночной цены от расчетной стоимости, а при необходимости погашения паев продажа низколиквидных активов может привести к дополнительным потерям»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.
Впрочем, как указывает Дмитрий Грицкевич, ежемесячная амортизация таких облигаций способствует поддержанию высокой ликвидности инвестиционного портфеля. В УК «Первая» пояснили, что в портфель фонда будут включать облигации с дюрацией до одного года (средневзвешенный срок возврата инвестиций в облигацию).
«Отличительная черта нового фонда — это амортизация до 5% в месяц, в итоге вопрос оперативной ликвидности для такого фонда менее актуален, чем в классических фондах с двух-трехлетними облигациями»,— поясняет директор по инвестициям управляющей компании Андрей Русецкий.
Тем не менее управляющие компании пока не спешат запускать специализированные розничные фонды на секьюритизацию потребительских и автокредитов, хотя не исключают их создание в будущем. Как отмечает Елена Бакланова, согласно отчетности, секьюритизированные облигации входят в состав многих облигационных ПИФов. В частности, такие фонды есть под управлением «Альфа-Капитала», «ВИМ Инвестиций», «Т-Капитала». О последовательном увеличении доли старших траншей таких облигаций в портфелях облигационных фондов говорил директор по инвестициям «Т-Капитала» Евгений Митюков.
Однако участники рынка отмечают, что активное управление портфелями таких бумаг — нетривиальная задача, более сложная, чем покупка облигаций. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев отмечает, что каждый выпуск представляет собой отдельный пул кредитов со своей структурой, условиями и рисками и требует углубленного анализа, в отличие от классических облигаций одного эмитента. «В потребительской секьюритизации большая концентрация риска, и в случае шоковых событий она может превысить расчетный риск, который обеспечивает такой высокий рейтинг»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.