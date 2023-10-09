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Коммерсантъ FM
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Враги Израиля получат американский кулак

Вашингтон окажет скорую помощь своему ключевому союзнику в регионе

В противостояние Израиля и «Хамаса» вмешалась третья сторона — США. Как заявил американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон перебрасывает в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford и дополнительные эскадрильи истребителей, чтобы не допустить участия в конфликте Ирана и перерастания боевых действий за границы Израиля. Кроме того, на фоне подготовки к ожидающейся израильской наземной операции в Газе США направят союзнику боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны «Железный купол». В свою очередь, палестинские группировки предупреждают Вашингтон, что в случае его вмешательства в конфликт все места американского присутствия в регионе станут для них законными целями. С жестким заявлением в адрес США выступил и Иран.

США перебрасывают в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford

США перебрасывают в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

США перебрасывают в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

Администрация США предпринимает экстренные шаги по оказанию военной помощи Израилю, объемы которой обсудили в воскресенье президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как следует из заявления Белого дома, президент Байден сообщил, что «в настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь». «Лидеры также обсудили продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы ни один из врагов Израиля не считал, что может или должен извлекать выгоду из сложившейся ситуации»,— отмечается в сообщении Белого дома.

О какой помощи Израилю идет речь, рассказал министр обороны Ллойд Остин.

«Я распорядился перебросить авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье»,— заявил глава Пентагона.

Помимо авианосца Gerald Ford в нее входят ракетный крейсер Normandy, в также четыре ракетных эсминца — Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

По сообщению телекомпании NBC, авианосная группа прибудет в Израиль в ближайшие дни. Два источника также сообщили NBC, что в Вашингтоне прорабатывают план возможной эвакуации граждан США из Израиля. Их могут переправить на корабли военно-морских сил США, которые доставят их в безопасное место.

«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе»,— сообщил о еще одном шаге Вашингтона Ллойд Остин. По информации телеканала CNN, перебрасываемые в регион истребители, число которых может составлять 20–25, вместе с авианосной группой призваны не допустить «агрессию Ирана» и выход боевых действий за пределы их нынешних границ.

Тема роли Ирана в противостоянии Израиля и «Хамаса» остается одной из самых обсуждаемых в американских СМИ. По сообщению газеты The Wall Street Journal, в сентябре иранские официальные лица в ходе встречи c представителями «Хамаса» в Бейруте дали зеленый свет на нападение на Израиль. А уже после нападения верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что «раковая опухоль узурпаторского сионистского режима будет искоренена руками палестинского народа и сил сопротивления по всему региону». Ранее представитель «Хамаса» Гази Хамад заявил телекомпании ВВС, что Иран «будет поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима».

Помимо шагов, призванных сыграть на опережение и не дать Ирану более активно поддержать «Хамас», Вашингтон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, необходимые на втором этапе операции «Железные мечи» в Газе.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. «Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами, в том числе о пополнении ракет-перехватчиков, бомб малого калибра, боеприпасов для пулеметов и активизации сотрудничества в обмене разведданными, связанными с потенциальной военной деятельностью в Южном Ливане»,— отметил Энтони Блинкен. Как сообщила в понедельник, ссылаясь на свои источники, газета The Washington Post, армия Израиля начнет широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа в ближайшие день-два.

При этом командование Армии обороны Израиля координирует свои действия с Пентагоном. Начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви находится в постоянном контакте с главой Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генералом Майклом Куриллой, отвечающим за управление войсками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Необходимость оказания срочной военной помощи Израилю создала новую интригу в отношениях Киева и Вашингтона, который может столкнуться с нехваткой средств для оказания военной помощи одновременно сразу двум союзникам.

На эту проблему указал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, созывающий во вторник экстренное заседание глав МИДов стран—членов Евросоюза. «Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика»,— заявил Жозеп Боррель.

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Ранее в американских и израильских СМИ появилась информация об ограниченных возможностях Вашингтона помогать Израилю из-за поставок оружия и боеприпасов Украине. Так, газета The New York Times сообщила, что США были вынуждены извлекать артиллерийские снаряды из «огромного, но малоизвестного американского запаса» боеприпасов, который на протяжении десятилетий хранился на территории Израиля для возможного использования в условиях возникновения экзистенциальной угрозы израильскому государству. В условиях украинского конфликта США приняли решение распечатать свои израильские склады и начать отправку боеприпасов на Украину, которая в последние месяцы осуществлялась из порта Ашдод.

«США и Израиль выстроили особую модель партнерства в сфере безопасности, которая базируется на соглашениях по военной взаимопомощи 1952 года, по защите информации 1982 года, по сотрудничеству в сфере материально-технического обеспечения 1991 года и о статусе сил 1994 года. Израиль также имеет статус главного союзника США вне НАТО»,— заявил “Ъ” директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «США не несут обязательств по военной защите Израиля, но предоставляют Израилю военную и военно-техническую помощь, позволяющую поддерживать качественное военное превосходство над вероятными противниками. Ежегодно Израиль получает от США помощь на поддержку своих вооруженных сил в размере $3,3 млрд в рамках программы Foreign military financing и еще $500 млн по программе развития систем ПРО»,— продолжил эксперт. По словам господина Кашина, Израиль также имеет упрощенный и ускоренный доступ к закупкам американской военной техники и технологий.

Ряд американских экспертов рассматривает модель американо-израильских отношений в сфере безопасности как образец для отношений с Украиной после завершения военного конфликта в этой стране.

Между тем в связи с активизацией американской военной помощи Израилю группировки «Хамас» и «Хезболла» выступили с заявлениями, предупреждающими Вашингтон, что в случае его вмешательства в конфликт все места американского присутствия в регионе станут для них законными целями. «Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага»,— говорится в заявлении «Хамаса».

Мировые СМИ о ближневосточном конфликте

В свою очередь, как заявил в понедельник представитель МИД Ирана Насер Канаани, любые «неразумные» действия против Ирана встретят разрушительный ответ. «Пока мы видим, что ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил»,— подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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