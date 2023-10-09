Враги Израиля получат американский кулак

В противостояние Израиля и «Хамаса» вмешалась третья сторона — США. Как заявил американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон перебрасывает в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford и дополнительные эскадрильи истребителей, чтобы не допустить участия в конфликте Ирана и перерастания боевых действий за границы Израиля. Кроме того, на фоне подготовки к ожидающейся израильской наземной операции в Газе США направят союзнику боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны «Железный купол». В свою очередь, палестинские группировки предупреждают Вашингтон, что в случае его вмешательства в конфликт все места американского присутствия в регионе станут для них законными целями. С жестким заявлением в адрес США выступил и Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США перебрасывают в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters США перебрасывают в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

Администрация США предпринимает экстренные шаги по оказанию военной помощи Израилю, объемы которой обсудили в воскресенье президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как следует из заявления Белого дома, президент Байден сообщил, что «в настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь». «Лидеры также обсудили продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы ни один из врагов Израиля не считал, что может или должен извлекать выгоду из сложившейся ситуации»,— отмечается в сообщении Белого дома.

О какой помощи Израилю идет речь, рассказал министр обороны Ллойд Остин.

«Я распорядился перебросить авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье»,— заявил глава Пентагона.

Помимо авианосца Gerald Ford в нее входят ракетный крейсер Normandy, в также четыре ракетных эсминца — Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

По сообщению телекомпании NBC, авианосная группа прибудет в Израиль в ближайшие дни. Два источника также сообщили NBC, что в Вашингтоне прорабатывают план возможной эвакуации граждан США из Израиля. Их могут переправить на корабли военно-морских сил США, которые доставят их в безопасное место.

«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе»,— сообщил о еще одном шаге Вашингтона Ллойд Остин. По информации телеканала CNN, перебрасываемые в регион истребители, число которых может составлять 20–25, вместе с авианосной группой призваны не допустить «агрессию Ирана» и выход боевых действий за пределы их нынешних границ.

Тема роли Ирана в противостоянии Израиля и «Хамаса» остается одной из самых обсуждаемых в американских СМИ. По сообщению газеты The Wall Street Journal, в сентябре иранские официальные лица в ходе встречи c представителями «Хамаса» в Бейруте дали зеленый свет на нападение на Израиль. А уже после нападения верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что «раковая опухоль узурпаторского сионистского режима будет искоренена руками палестинского народа и сил сопротивления по всему региону». Ранее представитель «Хамаса» Гази Хамад заявил телекомпании ВВС, что Иран «будет поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима».

Помимо шагов, призванных сыграть на опережение и не дать Ирану более активно поддержать «Хамас», Вашингтон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, необходимые на втором этапе операции «Железные мечи» в Газе.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. «Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами, в том числе о пополнении ракет-перехватчиков, бомб малого калибра, боеприпасов для пулеметов и активизации сотрудничества в обмене разведданными, связанными с потенциальной военной деятельностью в Южном Ливане»,— отметил Энтони Блинкен. Как сообщила в понедельник, ссылаясь на свои источники, газета The Washington Post, армия Израиля начнет широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа в ближайшие день-два.

При этом командование Армии обороны Израиля координирует свои действия с Пентагоном. Начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви находится в постоянном контакте с главой Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генералом Майклом Куриллой, отвечающим за управление войсками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Необходимость оказания срочной военной помощи Израилю создала новую интригу в отношениях Киева и Вашингтона, который может столкнуться с нехваткой средств для оказания военной помощи одновременно сразу двум союзникам.

На эту проблему указал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, созывающий во вторник экстренное заседание глав МИДов стран—членов Евросоюза. «Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика»,— заявил Жозеп Боррель.

Ранее в американских и израильских СМИ появилась информация об ограниченных возможностях Вашингтона помогать Израилю из-за поставок оружия и боеприпасов Украине. Так, газета The New York Times сообщила, что США были вынуждены извлекать артиллерийские снаряды из «огромного, но малоизвестного американского запаса» боеприпасов, который на протяжении десятилетий хранился на территории Израиля для возможного использования в условиях возникновения экзистенциальной угрозы израильскому государству. В условиях украинского конфликта США приняли решение распечатать свои израильские склады и начать отправку боеприпасов на Украину, которая в последние месяцы осуществлялась из порта Ашдод.

«США и Израиль выстроили особую модель партнерства в сфере безопасности, которая базируется на соглашениях по военной взаимопомощи 1952 года, по защите информации 1982 года, по сотрудничеству в сфере материально-технического обеспечения 1991 года и о статусе сил 1994 года. Израиль также имеет статус главного союзника США вне НАТО»,— заявил “Ъ” директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «США не несут обязательств по военной защите Израиля, но предоставляют Израилю военную и военно-техническую помощь, позволяющую поддерживать качественное военное превосходство над вероятными противниками. Ежегодно Израиль получает от США помощь на поддержку своих вооруженных сил в размере $3,3 млрд в рамках программы Foreign military financing и еще $500 млн по программе развития систем ПРО»,— продолжил эксперт. По словам господина Кашина, Израиль также имеет упрощенный и ускоренный доступ к закупкам американской военной техники и технологий.

Ряд американских экспертов рассматривает модель американо-израильских отношений в сфере безопасности как образец для отношений с Украиной после завершения военного конфликта в этой стране.

Между тем в связи с активизацией американской военной помощи Израилю группировки «Хамас» и «Хезболла» выступили с заявлениями, предупреждающими Вашингтон, что в случае его вмешательства в конфликт все места американского присутствия в регионе станут для них законными целями. «Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага»,— говорится в заявлении «Хамаса».

В свою очередь, как заявил в понедельник представитель МИД Ирана Насер Канаани, любые «неразумные» действия против Ирана встретят разрушительный ответ. «Пока мы видим, что ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил»,— подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Строкань