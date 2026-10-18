Папа римский впервые после операции на легком прочел проповедь

Аудиенции папы римского отменены до 20 октября. Он вернулся в Ватикан накануне после того, как несколько дней восстанавливался в римской клинике. Врачи удалили нижнюю долю его правого легкого. Последующее гистологическое исследование подтвердило, что в тканях находилась злокачественная опухоль — аденокарцинома.