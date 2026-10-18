Папа римский впервые после операции на легком прочел проповедь
Папа римский Лев XIV прочитал воскресную проповедь в Ватикане, куда вернулся накануне после операции на легком. Он поблагодарил врачей, медсестер и остальной медицинский персонал клиники «Джемелли», где его прооперировали, сообщает Vatican News.
«Этот опыт позволил мне по-особому почувствовать близость ко всем, кто переживает болезнь или немощь»,— сказал понтифик. Он добавил, что будет постепенно возвращаться к привычным делам.
Аудиенции папы римского отменены до 20 октября. Он вернулся в Ватикан накануне после того, как несколько дней восстанавливался в римской клинике. Врачи удалили нижнюю долю его правого легкого. Последующее гистологическое исследование подтвердило, что в тканях находилась злокачественная опухоль — аденокарцинома.