Три несовершеннолетние девушки погибли в аварии в Подмосковье
Грузовик Man столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ на 67-м км автодороги Кашира — Кимовск — Узловая. Три девушки в возрасте от 14 до 16 лет при столкновении скончались, а водитель легковушки получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Водитель грузовика поворачивал налево со второстепенной дороги на главную. В этот момент по встречной полосе двигалась легковушка, с которой и столкнулся грузовой автомобиль.
Мужчина задержан. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей). Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы.