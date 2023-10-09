Израиль прикручивает газ

Израиль решил временно прекратить добычу газа на одном из крупнейших своих месторождений Tamar, расположенном на шельфе недалеко от сектора Газа и в зоне досягаемости ракет «Хамаса». Внутренние потребители продолжают получать газ с крупнейшего в стране месторождения Leviathan. Остановка Tamar, газ которого шел в том числе на экспорт в Египет, может означать сокращение загрузки египетских СПГ-заводов и тем самым снижение поставок СПГ в Европу зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marc Israel Sellem / AP Фото: Marc Israel Sellem / AP

Минэнерго Израиля поручило американской Chevron приостановить добычу на газовом месторождении Tamar, расположенном у побережья страны недалеко от сектора Газа. Большая часть поставок (до 80%) с месторождения идет на внутренний рынок, остальное — на экспорт.

Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября после атак «Хамаса» на израильские города. В результате военных действий под угрозой оказались и морские газовые установки Tamar, находящиеся в пределах досягаемости запускаемых из сектора Газа ракет. «В связи с этой ситуацией оборонное ведомство Израиля распорядилось временно приостановить поставки природного газа с месторождения Тамар»,— следует из сообщения Министерства энергетики Израиля. В сообщении говорится, что энергетические потребности экономики, в том числе ТЭС, будут удовлетворяться за счет альтернативных видов топлива.

Этот шаг позволит правительству распределять природный газ среди потребителей в случае возникновения дефицита поставок, заявили в министерстве.

В последние годы Израиль нарастил производство газа благодаря запуску месторождений Tamar (добыча в 2022 году — 10,2 млрд кубометров), Leviathan (11,4 млрд кубометров) и Karish (0,3 млрд кубометров, в 2023 году ожидается добыча на уровне 6,5 млрд кубометров). Внутреннее потребление в Израиле в 2022 году достигло 12,7 млрд кубометров, тогда как на экспорт в Египет и Иорданию ушло 9,2 млрд кубометров газа.

Египет закупает израильский газ с 2018 года в основном для загрузки своих СПГ-заводов в Идку и Думьяте, которые до этого простаивали из-за недостатка сырья. Основными потребителями этого СПГ являются страны южной Европы, которые договорились о дополнительных поставках на фоне снижения закупок газа из РФ. Впрочем, растущие энергетические потребности Египта привели к тому, что с лета поставки СПГ в ЕС были приостановлены и газ потребляется внутри страны. Экспорт израильского газа в Египет осуществляется по морскому трубопроводу Восточно-Средиземноморского газа (EMG), который идет от месторождений на израильском шельфе вдоль сектора Газа.

Остановка добычи на Tamar может привести к сокращению или даже прекращению поставок по трубопроводу в Египет. Chevron, управляющая также Leviathan, заявила 9 октября, что это месторождение работает в обычном режиме. Energen, управляющая месторождением Karish, 7 октября выпускала аналогичное сообщение.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что с Tamar в Египет поставлялось не так много газа, Leviathan — более значимый экспортер, и его переориентация на внутренний рынок создаст проблемы.

Приостановка добычи на Tamar, если она приведет к сокращению экспорта, более серьезно отразится на Иордании и в меньшей степени на Египте, который, по оценкам аналитики, может скорректировать планы по экспорту СПГ на четвертый квартал на 30–45%. Это может оказать определенное влияние на снабжение европейского рынка зимой.

Дальнейшая эскалация конфликта может привести к росту цен на газ. 9 октября из-за напряженности в ближневосточном регионе и решения работников СПГ-заводов Chevron в Австралии возобновить забастовку ноябрьский фьючерс на нидерландском TTF вырос сразу на 12,4%, до $430 за 1 тыс. кубометров.

Татьяна Дятел