У газа захлопнулось окно в Азию

Поставки СПГ в Азию могут сократиться по мере приближения зимнего сезона из-за закрытия арбитражного окна США—Азия и Африка—Азия, считает Platts. В случае резкого зимнего похолодания или временного ограничения поставок азиатские коммунальные предприятия могут испытать трудности с закупкой спотовых грузов. Главной причиной снижения поставок из США и Африки в Азию остаются высокие ставки на фрахт танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Закрытие азиатского арбитража, то есть экономическая непривлекательность поставок в Азию, ставит под угрозу зимние поставки СПГ из атлантического бассейна на восток, пишет Platts 2 октября. Доступ азиатских покупателей к спотовым поставкам может быть ограничен, если возникнут сильные морозы или проблемы с производством на мировых рынках, считает аналитическое агентство.

В текущем году между Азией и Европой наблюдалась более мягкая конкуренция за грузы СПГ, чем в 2021–2022 годах. В этом году поставщики отгружают меньше грузов из Атлантического океана в Азию из-за высоких фрахтовых ставок, увеличения пропускной способности европейских терминалов, стремящихся с помощью СПГ заместить сокращение поставок трубопроводного газа из РФ, а также опасения перебоев с транзитом по Панамскому каналу зимой. Индекс Platts JKM, отражающий стоимость поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, в третьем квартале в среднем вырос до $12,5 за MMBtu против $10,9 за MMBtu во втором квартале. Уровень запасов газа в хранилищах как в Европе, так и в Северо-Восточной Азии сейчас находится на достаточном уровне. Из-за этого спрос на СПГ в Европе сейчас остается слабым: в сентябре импорт СПГ на континент упал на 9,5% год к году, до 8,9 млрд кубометров. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, следует из данных GIE.

Арбитражное окно между США и Азией закрыто с апреля. По данным на 29 сентября, спред между JKM и ценой СПГ в Северо-Западной Европе с учетом ставок фрахта соответственно в Северную Азию и Северо-Западную Европу составил минус $0,59 за MMBtu, следует из данных S&P Global.

Аналогичным образом закрыто арбитражное окно между Африкой и Азией, где спред на 29 сентября составил минус $0,98 за MMBtu с учетом фрахта, пишет Platts.Это указывает на скидку для грузов, поступивших в Азию, по сравнению с Европой.

Спред между Азией и Европой в ноябре, по оценкам трейдеров, составляет около $0,5 за MMBtu, из чего следует, что предстоящей зимой Европа может забрать себе больше грузов, чем Азия. Для возникновения азиатского арбитража спред между Азией и Европой должен составлять не менее $1,5 за MMBtu, чтобы покрыть более дорогой фрахт.

Во втором и третьем кварталах из-за узкого спреда грузы американского СПГ преимущественно шли в Европу, а не в Азию. По данным на 29 сентября, объем импорта из США в Европу превысил аналогичный показатель в Азию, составив 16,73 млн тонн против 6,71 млн тонн. Грузы СПГ из Африки за тот же период также в большей степени направлялись в Европу, а не в Азию: 3,74 млн тонн против 3,16 млн тонн.

Если сильные морозы этой зимой посетят и Европу, и Азию, рынок ожидает «увлекательное ценовое ралли», считает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. Она напоминает, что на протяжении почти всего прошлого года ЕС был более предпочтительным рынком сбыта СПГ по сравнению с Азией, но скорее потому, что Азия позволила Европе выиграть ценовую конкуренцию: в тот момент в Китае продолжали действовать ковидные ограничения, и страна разрешила своим компаниям перенаправлять значительные, изначально предназначенные для самого Китая объемы СПГ. «В этом году в случае нехватки газа страны АТР либо будут ограничивать спрос, что маловероятно, либо цены на спотовом рынке дойдут до уровня, при котором станут для поставщиков СПГ более привлекательными, чем котировки в ЕС»,— полагает она.

Татьяна Дятел