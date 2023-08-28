Газ достается спотом

Стоимость газа в Европе продолжает резко колебаться в начале недели на фоне забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии, которые должны начаться 7 сентября. Перебои в поставках, если действительно произойдут, в наибольшей степени ударят именно по европейским потребителям, поскольку они сильнее всего зависят от спотового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuriko Nakao / File Photo / Reuters Фото: Yuriko Nakao / File Photo / Reuters

Цены на газ в Европе 28 августа выросли на 8,5%, до €37,75 за 1 MВт•ч ($436 за 1 тыс. кубометров), на фоне развития саги вокруг забастовок на СПГ-заводах в Австралии. На данный момент работники всех трех предприятий Chevron — газодобывающей платформы Wheatstone, одноименного СПГ-завода и СПГ-завода Gorgon — проголосовали за проведение забастовки, которая может начаться 7 сентября.

Масштаб самой забастовки пока неясен: теоретически она может включать прекращение добычи газа, а также остановку отгрузок СПГ в танкеры, однако не исключено, что на первом этапе сотрудники ограничатся отказом от сверхурочной работы.

Также не исключено, что Chevron удастся прийти к соглашению с профсоюзами еще до начала забастовки.

Австралия — третий по величине производитель СПГ в мире после США и Катара. Мощность расположенного в западной Австралии проекта Wheatstone составляет 8,9 млн тонн в год, Gorgon — 15,6 млн тонн. Это примерно 5,1% от установленной мощности СПГ-заводов в мире. Основные акционеры Gorgon — Chevron (47,3%), ExxonMobil (25%) и Shell (25%). В Wheatstone у Chevron 64,1%, еще 13,4% у KUFPEC, 13% у Woodside и ряд более мелких долей у азиатских покупателей газа. Ключевые рынки проектов — Япония (38%), Китай (28%), Южная Корея (15%) и Тайвань (10%).

Если дело дойдет до остановки австралийских заводов, это поднимет спотовые цены на СПГ сначала на азиатском рынке, а потом и в атлантическом бассейне.

Хотя практически весь СПГ из Австралии идет в Азию, именно европейские покупатели могут оказаться наиболее уязвимыми в сценарии перебоев поставок, поскольку они сейчас в гораздо большей степени зависят от спотового рынка, чем азиатские компании. Так, крупные китайские трейдеры, вероятно, смогут закрыть свои потребности только за счет прекращения спотовых продаж ряда грузов, которые они сейчас получают в рамках долгосрочных контрактов. Это будет для них намного выгоднее, чем самим выходить на спотовый рынок.

Дополнительное давление на спотовый рынок в азиатском регионе уже оказывает сокращение пропускной способности Панамского канала из-за засухи: часть танкеров с СПГ вынуждена следовать более длинным маршрутом, вокруг мыса Горн, что сказывается на цене. Также на рынок может повлиять начало сезона ураганов в США: так, сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм Idalia во вторник, как ожидается, достигнет берегов Флориды и может усилиться до урагана второй категории. Власти Флориды уже объявили в штате чрезвычайное положение.

Хотя основные СПГ-заводы в США расположены северо-западнее, у побережья Техаса, шторм может оказать влияние на график отправки танкеров.

Забастовки в Австралии добавляются в копилку рисков местных СПГ-проектов, о которых все чаще говорят в отрасли. Весной глава крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Такаюки Уэда заявил, что Австралия «тихо выходит» из СПГ-бизнеса. Inpex владеет долями в трех австралийских СПГ-проектах и в числе прочих инвесторов пострадала в 2022 году от введения регулирования на внутренние цены на газ в стране. Главным риском в среднесрочной перспективе являются низкие разведанные запасы газа как в целом в стране, так и в рамках отдельных проектов. Так, по оценке Грэма Бетюна из OIES, крупнейшему в стране СПГ-заводу NWS мощностью 16,5 млн тонн разведанных запасов газа по категории 2P хватит только на шесть лет работы. В случае проектов Chevron это соответственно 11 лет для Wheatstone и 21 год для Gorgon, притом что нормой в отрасли для подобных проектов являются запасы в 30 лет.

5 процентов мировых мощностей по производству СПГ могут остановиться из-за забастовок в Австралии

Одновременно на фоне низких запасов спрос на газ в Австралии, в том числе в энергетике, растет, что приводит к ценовым кризисам (например, зимой 2022 года) и вынуждает власти отдельных штатов и федеральное правительство регулировать цены. «С фундаментальной точки зрения Австралия не поддерживает запасы газа на уровне, который бы позволял продолжать добычу текущими темпами, несмотря на высокие цены,— отмечает Грэм Бетюн.— К тому же огромная неопределенность относительно будущего газа толкает его производителей в Австралии, как и везде, к тому, чтобы перенаправлять средства из разведки и разработки месторождений в чистую энергетику или возвращать их акционерам».

Юрий Барсуков