Kan: в Израиле в результате конфликта с «Хамасом» погибли 800 человек
Число израильтян, погибших при нападении палестинского движения «Хамас», возросло до 800. Еще 2,4 тыс. получили ранения, сообщила израильская телерадиокомпания Kan.
«Хамас» 7 октября обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли свыше 490 человек, ранено более 2 тыс. The New York Times сообщила, что у разведки Израиля и США не было данных о подготовке нападения. Сегодня, 9 октября, израильские военные заявили о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа.
Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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