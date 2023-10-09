Reuters узнал, как «Хамас» обманул Израиль при подготовке к нападению

Продолжительная подготовка и «кампания обмана» позволила палестинской группировке «Хамас» застать врасплох армию Израиля. Об этом сообщает Reuters, который поговорил с близким к «Хамасу» источником.

«"Хамас" использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы в течение последних месяцев ввести Израиль в заблуждение, создав впечатление, что он не готов вступать в бой или конфронтацию»,— сказал собеседник издания.

Палестинская группировка, как объяснил источник Reuters, стремилась убедить руководство Израиля в том, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее эскалации. После обострения конфликта в 2021 году Израиль возобновил выдачу палестинцам разрешения на работу в стране.

«Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались»,— сказал источник издания в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник «Хамаса» добавил, что движение последние два года воздерживалось от атак по территории Израиля и столкновений с ним. Собеседник издания в израильской армии также сказал, что часть военных сил были переведены от границ с сектором Газа к западному берегу реки Иордан, где происходили столкновения между Палестиной и ЦАХАЛом.

В секторе Газа, как сказал анонимный представитель исламистской группировки, был построен макет одного из израильских приграничных поселений, на котором боевики отрабатывали план нападения. «Израиль, конечно, видел это, но был уверен, что "Хамас" не заинтересован в эскалации»,— сказал он.

Источник Reuters в «Хамасе» также рассказал о деталях плана нападения. По его словам, после запуска 3 тыс. ракет по территории страны часть боевиков прорвалась в Израиль на дельтапланах. Приземлившись, они оцепили необходимую им местность, после чего границу прорвали боевики на мотоциклах — укрепления они подорвали при помощи взрывчатки. Затем завалы расчистили бульдозеры и к атаке присоединились боевики на автомобилях.

7 октября палестинское движение «Хамас» обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах. По данным The New York Times, разведка Израиля и США не знала о подготовке нападения. Посольство РФ заявило, что данных о пострадавших россиянах пока нет. Кремль опасается разрастания израильско-палестинского конфликта.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Петр Бузлаев