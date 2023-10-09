Кремль опасается разрастания конфликта Израиля и Палестины
Россия обеспокоена эскалацией конфликта Израиля и Палестины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты в Израиле предпринимают «энергичные усилия», информации о пострадавших россиянах пока нет. В посольстве РФ в Палестине готовят списки на эвакуацию.
Господин Песков во время пресс-колла сказал, что российские власти «с большой тревогой наблюдают за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке». «Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни»,— отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что дипломаты в посольстве РФ в Израиле «работают круглые сутки». «Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте… Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наше посольство не располагает»,— добавил Дмитрий Песков.
Решение эвакуировать находящихся в Палестине россиян пока не принято, сказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. «Запросы на возможную эвакуацию в случае ее организации постоянно поступают. Мы их фиксируем и в режиме реального времени продолжаем их составлять, то есть нельзя сказать, что они полностью готовы»,— уточнила она.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. В секторе Газа погибли более 490 человек. Израиль сообщал о более чем 700 жертвах. Более 100 человек находятся в заложниках у «Хамаса» и «Исламского джихада». The New York Times сообщила, что у разведки Израиля не было данных о подготовке нападения.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».