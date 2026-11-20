СКР возбудил дело после массового отравления учеников школы на Камчатке
С 13 по 18 ноября четыре сотрудника и 30 учеников школы №3 в Петропавловске-Камчатском обратились в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Тем, кто обратился за помощью, госпитализация не потребовалась — они лечатся амбулаторно. Источник заражения пока не установлен.
Сама школа с 18 ноября закрыта на карантин, уроки перевели в дистанционный режим. В это время специалисты Роспотребнадзора будут проводить санитарно-эпидемиологическое расследование.