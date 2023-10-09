Израиль обнажил «Железные мечи»

Военное положение и всеобщая мобилизация — Израиль задействовал протоколы, которые не применялись 50 лет. Атака на Израиль началась 7 октября. Движение «Хамас» назвало операцию «Наводнение Аль-Акса», выпустив по противнику тысячи ракет и направив диверсионные группы в несколько регионов. В ответ Тель-Авив заявил о контроперации под названием «Железные мечи»: армия вступила в бой с диверсантами, а несколько якобы военных объектов в секторе Газа были уничтожены артиллерией.

Бои продолжались все выходные. Вечером 8 октября правительство Израиля сообщило о применении так называемого пункта 40 Алеф — он дает больше свободы военным и последний раз применялся во время войны Судного дня в 70-х. Что будет дальше? Власти Израиля готовятся к наземной операции в секторе Газа. О ее перспективах “Ъ FM” рассказал эксперт по национальной безопасности университета Тель-Авива Саймон Ципис:

«Намного более вероятный вариант — это полномасштабная военная операция, то есть интервенции в сектор Газа. Это планируется Генштабом. Целью операции будет полное уничтожение группировки "Хамас", ликвидация всех боевиков. Идет переброска сил с центра страны на юг. Уже проводились три крупномасштабные операции, похожие на предстоящую — "Литой свинец", "Облачный столп", "Гроздья гнева". Но ни одна из них не была доведена до конца. Мы видим сейчас последствия того, что "Хамас" не был ликвидирован.

Сейчас угроза исходит не только с юга, укрепляется северный фланг. На севере есть группировка "Хезболла", которая тоже вроде бы как стягивает свои войска. И есть опасения открытия второго фронта на севере. "Хамас" — более слабая, "Хезболла" — более сильная. Действия "Хамас" похожи на методы группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), а "Хезболла" — это уже полноценная военная единица. С ними будет справиться тяжелее. Израиль окажется более уязвимым.

Но если будет открыто два фронта, это станет угрозой для уничтожения государства, то есть капитуляции, а этого Израиль себе не позволит, поэтому война будет до последнего.

Ландшафт сектора Газа и севера страны разнится. На севере в борьбе с группировкой "Хезболла" применяется тяжелая техника и танковые войска, поскольку там есть пространство для маневра — то, чего нет в секторе Газа. Там очень густонаселенная местность, узкие улицы, и в основном применяется мобильная военная техника типа броневиков и джипов. Если Израиль начнет использовать тяжелое вооружение, артиллерию и танки, там будет большое количество жертв среди мирного населения. Цель Израиля — именно зачистить сектор Газа, не уничтожить его».

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на экстренном заседании Совбеза ООН сравнил атаку с 11 сентября 2001 года. Лидеры Великобритании, Италии, Украины и Германии поддержали Тель-Авив в этом конфликте. Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю военную помощь, в том числе боеприпасы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил более обтекаемо: он сообщил, что на территории Иерусалима нарушаются права мусульман, и признание Палестинского государства «настоятельно необходимо». Поддержку совершившему атаки движению «Хамас» выразил президент Ирана Эбрахим Раиси. Он назвал произошедшее самообороной и провел переговоры с представителями других палестинских радикальных движений.

В знак солидарности с «Хамас» ливанская группировка «Хезболла» обстреляла север Израиля из минометов. Однако вряд ли это можно считать началом войны на два фронта, полагает ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис:

«На мой взгляд, если бы "Хезболла" хотела вступить в войну, она бы уже вступила — не сегодня, а когда Израиль проигрывал все позиции первые несколько часов. Раз "Хезболла" этого не сделала, скорее всего, от их иранских покровителей есть осторожное мнение, что говорить, помогать —да, но вступать в открытое противостояние — нет.

Именно потому, что они боятся втягивания в большой конфликт с участием уже более существенных игроков — Турции, США, Саудовской Аравии. Два раза Джо Байден однозначно дал понять, что любое официальное втягивание третьей стороны в конфликт приведет за собой ответ Вашингтона. Что это значит, мы тоже не знаем.

Моя личная трактовка: если Иран действительно как государство будет замечен в попытке принять участие либо экспедиционным корпусом, либо еще каким-то образом, США начнут ограниченную операцию против Ирана.

Палестинцы адекватно оценивают историю. Они уже могут записать победу на свой счет. Значение этого движения в исламском мире, думаю, существенно вырастет.

Финансовые потоки усилятся, то есть с ними внутри исламского мира начнут разговаривать еще больше людей и так далее».

В соцсетях появились кадры с массовым захватом заложников, их перевозили в сектор Газа. Представители «Хамас» заявляли, что отпустят их только после освобождения всех палестинцев из израильских тюрем. «Хамас» заявил о захвате более 100 заложников, среди которых есть израильские военные и иностранцы.

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 40 По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

Движение «Палестинский исламский джихад» утверждает, что удерживает еще 30 человек. The Wall Street Journal сообщает, что для их возвращения были привлечены переговорщики из Египта, однако их миссия не увенчалась успехом. Пока стороны публично отрицают возможность переговоров. Хотя некоторые шансы для дипломатического процесса сохраняются, считает политолог-востоковед Елена Супонина:

«Палестинцы взяли заложников по двум основным причинам. Первая — необходимость обезопасить себя от ударов Израиля, насколько это возможно. Вторая — люди станут предметом торга, как это уже бывало, но не в таких масштабах.

Скорее всего, они выдвинут требования об освобождении большого количества палестинских заключенных, и Израиль эти требования удовлетворит. А дальше ни у кого нет нормального действующего плана, как привести стороны к соглашению.

Нетаньяху станет пытаться списать случившееся на других. Очень многие израильские политики воспользуются ситуацией для того, чтобы выдвинуть обвинения премьер-министру, и встанет вопрос о проведении досрочных выборов. Все это говорит о том, что ни та, ни другая сторона не будет готова к проведению серьезных переговоров, что делать с Палестиной дальше и как выстраивать отношения. А это означает, что такого рода всплески нестабильности будут случаться все чаще.

Администрация Джо Байдена вялая. В Израиле считают, что за этими событиями мог стоять Иран, поэтому Тегеран в качестве посредника здесь не сможет выступить. Посредниками могли бы стать Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Я уверена, что Россия была бы хорошим посредником, но учитывая ситуацию на Украине, степень взаимного недоверия между Западом и Москвой, об объединенных усилиях говорить не приходится. Кроме нарастания эскалации, я хороших сценариев не усматриваю».

Пентагон сообщил, что на помощь союзникам направлена ударная группа во главе с самым дорогим американским авианосцем «Джеральд Форд». The Wall Street Journal, впрочем, уточняет, что пока перед ним не ставятся боевые задачи, это лишь символ поддержки Тель-Авива.

Тем временем власти Израиля продолжают эвакуацию не только на юге страны, но и на севере, где ожидается возможный удар со стороны группировки «Хезболла».

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Елизавета Скобцова, Иван Якунин