«По всей стране летят ракеты»
Что говорят местные жители об обстановке в Израиле после атаки «Хамас»
В ходе боев палестинцы взяли в плен более 50 израильтян. Об этом сообщают представители «Хамаса». В Минобороны Израиля пока не комментировали эту информацию. Однако местные СМИ сообщают, что среди плененных находится и бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони. По последним данным, в результате атаки на страну погибли не менее 40 человек, еще 740 получили ранения. При этом Минздрав Палестины сообщает, что, по предварительным данным, 161 человек погиб и 931 получил ранения в результате израильского удара по сектору Газа.
В сети также распространяются кадры, на которых жители приграничных с сектором Газа израильских городов бегут из своих домов. Об обстановке на юге страны “Ъ FM” рассказал житель Ашкелона, который находится в 15 километрах от границы, Марк Феллер:
«Мы живем на одиннадцатом этаже. Видим дымящиеся здания, очень много попаданий. Я вырос в Израиле, репатриировался с родителями, когда мне было восемь лет, сейчас мне 34. За все время было очень много специальных операций, я служил в армии и знаю, какие бывают опасные ситуации в Израиле, но это самая опасная за все время — захватили очень много точек, еврейских поселений возле сектора Газа.
Мы дома, естественно, никуда не выходим. У нас в квартире есть укрепленная комната — бомбоубежище. Мы сидим в этой комнате при работающих сиренах. Моих знакомых уже призвали в войска. Я только что получил от своего военачальника сообщение, что пока нас не призывают, но стоит быть наготове, чтобы приехать на точку сбора.
Я уверен, что число погибших больше, чем нам сообщают, просто сейчас не хотят наводить панику, чтобы не вселять в людей вот этот страх в субботу, то есть в шаббат, когда все спят, отдыхают. У всех выходной, праздник — сейчас Суккот — а по всей стране летят ракеты».
Израильские СМИ также пишут о проблемах с электричеством из-за повреждения подстанции на юге страны. В течение дня сообщалось и о попадании ракет в здания в Тель-Авиве. На улицах практически нет людей, рассказала жительница находящегося в 13 километрах от Тель-Авива города Бат-Ям Анна:
«Мы проснулись в 6:30 утра от того, что на улицах работали сирены. Все очень переживают, но при этом организуют сдачу крови, пытаются помочь друг другу. Когда мы находились в укрепленной комнате, то слышали, как работает система "Железный купол" — хлопки, когда сбивали ракеты. На дорогах, если посмотреть в окно, вообще никого нет. Подруга, которая поехала к своим родственникам, находится в 10-15 минутах ходьбы до нашего дома. Каждый раз, когда она пытается выйти и пойти к нам, включается сирена, она боится и не хочет сейчас рисковать».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Бои в населенных пунктах продолжаются с утра. В соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, показаны захваченные в плен израильские военные, в том числе женщины. О ситуации в Реховоте “Ъ FM” рассказал житель города Глеб:
«Я проснулся в 7:30 утра вместе с сиреной. Для меня это была вообще первая сирена, потому что я здесь нахожусь всего два месяца. Спустились на лестничную клетку переждать, потому что система оповещения уже долго работала, и я решил, что бежать куда-то в общественное бомбоубежище небезопасно, особенно на открытой территории перед авиацией. Потом поднялся обратно в квартиру. Тут включилась еще одна сирена, но мы уже услышали громкий взрыв где-то рядом. Оказалось, ракета упала примерно на соседней улице».
По всему Израилю открыты пункты приема крови для пострадавших. Жительница Хайфы Ирма попыталась сходить в один из них:
«Когда появилась информация, что нужна кровь, я решила сдать. Сообщалось, что нужны не все, только те, у кого первая группа, а остальные — только отрицательные. Поскольку у меня первая, я решила, что надо ехать. Когда я приехала в клинику, выяснилось, что и первая группа уже нужна только отрицательная. Столько желающих, что служба не справляется, и это меня, честно говоря, потрясло. Очередь огромная. Я сейчас нахожусь на датишном пляже. Тут справа — военная база. Подъезжали машины, из них взрослые люди высаживали молодых в форме, то есть, видимо, родители привозили, я так понимаю, объявлен какой-то призыв. Но в целом в городе очень тихо, очень спокойно».
Глава боевиков «Хамас» призвал палестинцев атаковать Израиль. В своем обращении Мохаммед Дейф заявил, что действия Палестины связаны с нападением израильтян на мусульман в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Как сообщили “Ъ FM” в представительстве России в Палестине, о пострадавших россиянах информации нет. При этом демонстрации проходят по всей территории западного берега реки Иордан и сектора Газа. В Вифлеем и Иерихон введены израильские войска.
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