В ходе боев палестинцы взяли в плен более 50 израильтян. Об этом сообщают представители «Хамаса». В Минобороны Израиля пока не комментировали эту информацию. Однако местные СМИ сообщают, что среди плененных находится и бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони. По последним данным, в результате атаки на страну погибли не менее 40 человек, еще 740 получили ранения. При этом Минздрав Палестины сообщает, что, по предварительным данным, 161 человек погиб и 931 получил ранения в результате израильского удара по сектору Газа.

В сети также распространяются кадры, на которых жители приграничных с сектором Газа израильских городов бегут из своих домов. Об обстановке на юге страны “Ъ FM” рассказал житель Ашкелона, который находится в 15 километрах от границы, Марк Феллер:

«Мы живем на одиннадцатом этаже. Видим дымящиеся здания, очень много попаданий. Я вырос в Израиле, репатриировался с родителями, когда мне было восемь лет, сейчас мне 34. За все время было очень много специальных операций, я служил в армии и знаю, какие бывают опасные ситуации в Израиле, но это самая опасная за все время — захватили очень много точек, еврейских поселений возле сектора Газа.

Мы дома, естественно, никуда не выходим. У нас в квартире есть укрепленная комната — бомбоубежище. Мы сидим в этой комнате при работающих сиренах. Моих знакомых уже призвали в войска. Я только что получил от своего военачальника сообщение, что пока нас не призывают, но стоит быть наготове, чтобы приехать на точку сбора.

Я уверен, что число погибших больше, чем нам сообщают, просто сейчас не хотят наводить панику, чтобы не вселять в людей вот этот страх в субботу, то есть в шаббат, когда все спят, отдыхают. У всех выходной, праздник — сейчас Суккот — а по всей стране летят ракеты».

Израильские СМИ также пишут о проблемах с электричеством из-за повреждения подстанции на юге страны. В течение дня сообщалось и о попадании ракет в здания в Тель-Авиве. На улицах практически нет людей, рассказала жительница находящегося в 13 километрах от Тель-Авива города Бат-Ям Анна:

«Мы проснулись в 6:30 утра от того, что на улицах работали сирены. Все очень переживают, но при этом организуют сдачу крови, пытаются помочь друг другу. Когда мы находились в укрепленной комнате, то слышали, как работает система "Железный купол" — хлопки, когда сбивали ракеты. На дорогах, если посмотреть в окно, вообще никого нет. Подруга, которая поехала к своим родственникам, находится в 10-15 минутах ходьбы до нашего дома. Каждый раз, когда она пытается выйти и пойти к нам, включается сирена, она боится и не хочет сейчас рисковать».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские в время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Фото: Maya Alleruzzo / AP Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Ali / AP Фото: Fatima Shbair / AP Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Фото: Reuters / Hadas Parush Следующая фотография 1 / 29 По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские в время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Фото: Maya Alleruzzo / AP Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Ali / AP Фото: Fatima Shbair / AP Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Фото: Reuters / Hadas Parush Смотреть

Бои в населенных пунктах продолжаются с утра. В соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, показаны захваченные в плен израильские военные, в том числе женщины. О ситуации в Реховоте “Ъ FM” рассказал житель города Глеб:

«Я проснулся в 7:30 утра вместе с сиреной. Для меня это была вообще первая сирена, потому что я здесь нахожусь всего два месяца. Спустились на лестничную клетку переждать, потому что система оповещения уже долго работала, и я решил, что бежать куда-то в общественное бомбоубежище небезопасно, особенно на открытой территории перед авиацией. Потом поднялся обратно в квартиру. Тут включилась еще одна сирена, но мы уже услышали громкий взрыв где-то рядом. Оказалось, ракета упала примерно на соседней улице».

По всему Израилю открыты пункты приема крови для пострадавших. Жительница Хайфы Ирма попыталась сходить в один из них:

«Когда появилась информация, что нужна кровь, я решила сдать. Сообщалось, что нужны не все, только те, у кого первая группа, а остальные — только отрицательные. Поскольку у меня первая, я решила, что надо ехать. Когда я приехала в клинику, выяснилось, что и первая группа уже нужна только отрицательная. Столько желающих, что служба не справляется, и это меня, честно говоря, потрясло. Очередь огромная. Я сейчас нахожусь на датишном пляже. Тут справа — военная база. Подъезжали машины, из них взрослые люди высаживали молодых в форме, то есть, видимо, родители привозили, я так понимаю, объявлен какой-то призыв. Но в целом в городе очень тихо, очень спокойно».

Глава боевиков «Хамас» призвал палестинцев атаковать Израиль. В своем обращении Мохаммед Дейф заявил, что действия Палестины связаны с нападением израильтян на мусульман в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Как сообщили “Ъ FM” в представительстве России в Палестине, о пострадавших россиянах информации нет. При этом демонстрации проходят по всей территории западного берега реки Иордан и сектора Газа. В Вифлеем и Иерихон введены израильские войска.

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Дарья Фоменко