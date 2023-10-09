Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Военные Израиля осуществляют новую серию ударов по объектам палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, не приведя подробностей. Сегодня, 9 октября, израильские военные начали операцию по «зачистке» города Сдерот от вооруженных лиц.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября, когда движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли более 490 человек. Израиль сообщал о более чем 700 жертвах.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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