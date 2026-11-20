В начале недели внутренняя сеть АНБ перестала работать. Глава Национальной разведки США Джей Клейтон также исключал, что к этому могут быть причастны хакеры. Он объяснял, что ведомство пыталось устранить критическую уязвимость в языке программирования PHP, однако после установки защитного обновления часть серверов агентства перестала работать.