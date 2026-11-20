NBC: технические сбои в сети АНБ США продолжаются три дня
Секретная сеть для связи сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) США остается недоступной уже на протяжении трех дней, сообщает NBC со ссылкой на информированные источники. Собеседники телеканала утверждают, что технические сбои не связаны с кибератакой.
Часть сотрудников АНБ из-за возникшей проблемы с 17 ноября работают из дома. Источники NBC, однако, говорят, что это не повлияло на их основную работу: сбор разведданных по всему миру и обеспечение кибербезопасности.
В начале недели внутренняя сеть АНБ перестала работать. Глава Национальной разведки США Джей Клейтон также исключал, что к этому могут быть причастны хакеры. Он объяснял, что ведомство пыталось устранить критическую уязвимость в языке программирования PHP, однако после установки защитного обновления часть серверов агентства перестала работать.
АНБ входит в структуру Пентагона. Спецслужба занимается радиоэлектронной разведкой, криптографией, защитой государственных информационных систем от кибератак, а также сбором разведывательной информации во время подготовки военных операций.