Израиль проводит операцию по зачистке в Сдероте
Израильские военные проводят операцию в городе Сдерот по зачистке от вооруженных лиц, сообщила пресс-служба армии страны. Там уточнили, что бригада десантников «ведет упорный бой». Сколько человек задействовано в операции, не уточняется.
«Командиры и солдаты бригады проводят обыски в населенных пунктах, нейтрализуя террористов… Они вместе с солдатами проводят операцию в Сдероте для зачистки города от террористов»,— говорится в пресс-релизе.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября, когда рано утром движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибло более 430 человек. Власти Израиля сообщали о более чем 700 жертвах. The New York Times сообщила, что система ПВО Израиля «Железный купол» оказалась перегружена.
Подробности — в публикации «Ъ» «Шок без трепета».