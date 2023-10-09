Торги для ремонта курских дорог за 4,4 млрд рублей приостановлены из-за жалоб

Управление ФАС по Курской области рассматривает 18 жалоб на десять конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта дорог в регионе на 4,4 млрд руб. Десять из них подало московское ООО «Экодом», восемь — столичное ООО «Лидер». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Общая протяженность дорог составляет 203,6 км, выполнить работы необходимо с 1 января по 1 сентября 2025 года.

«Экодом» не устроил критерий оценки заявок участников конкурса, касающийся их квалификации. По мнению представителей компании, отсутствие указания «предельного максимального количественного значения приводит к ограничению конкуренции»: «Неустановление в извещении о проведении закупки предельного значения по опыту, который подлежит оценке, приводит к необоснованному предоставлению участнику закупки, обладающему максимальным опытом, преимущественного положения, которое невозможно преодолеть в ходе конкурентной борьбы даже в случае значительного снижения цены на границе экономической рентабельности и за ее пределами». На портале госзакупок при этом указано, что на конкурсах в первую очередь будет учитываться ценовое предложение, во вторую — квалификация участников.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экодом» было зарегистрировано в 2019 году для предоставления вспомогательных услуг для бизнеса. Уставный капитал составляет 90 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Игорь Мельниченко. Актуальные финансовые показатели не опубликованы. В 2020 году выручка общества составила 182,1 млн руб., чистая прибыль — 374 тыс.руб.

Второй жалобщик занимается строительством и нежилых зданий. «Лидер» уже известен в Черноземье многочисленными спорами по итогам торгов. Среди них — крупные на ремонт воронежских и липецких дорог, а также на реконструкцию Петровской набережной в Воронеже.

Компания заявила о нескольких недочетах. Первый — объединение дорог в разных районах в единые лоты. По мнению представителей юрлица, это ведет к увеличению начальной цены контрактов, сумм обеспечения заявок и контрактов, цен выполненных работ.

«Кроме того, в соответствии с условиями извещения работы необходимо оказывать в один временной период, что предполагает наличие кадров и техники в разных субъектах одновременно, что накладывает на исполнителя по государственному контракту дополнительную кадровую и финансовую нагрузку», — считают в «Лидере».

Также компания со ссылкой на приказ Минстроя от 5 февраля 2019 года «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог...» указала, что гарантийный срок на ремонт дорог должен составлять шесть лет, а не пять, как указано в описаниях закупок. Также там якобы нет достаточного описания объема работ по нанесению разметки.

Столичные компании просят УФАС признать жалобы обоснованными и обязать заказчика, которым выступает областное учреждение «Курскавтодор», устранить нарушения.

Как «Лидер» обжаловал торги на ремонт дорог в Тамбовсокй области на 1,19 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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