В Курской области хотят отремонтировать более 200 км дорог за 4,4 млрд рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило десять конкурсов по поиску подрядчиков для ремонта 203,6 км дорог в регионе Общая начальная цена составляет 4,4 млрд руб., следует из сообщений на портале госзакупок.

Источником финансирования выступает областной бюджет. Все работы необходимо выполнить с 1 января по 1 сентября 2025 года. Подрядчикам предстоит отремонтировать участки дорог в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Горшеченском, Дмитриевском, Касторенском, Конышевском, Кореневском, Мантуровском, Поныровском, Рыльском, Советском, Солнцевском, Суджанском, Тимском, Черемисиновском и Щигровском районах. В лотах объединены по два-четыре участка дорог. Самый крупный из них предполагает обновление отрезков совокупной длиной 27,2 км в Горшеченском, Касторенском и Советском районах за 587,7 млн руб. В наименьшую сумму оценен ремонт 4,8 км дороги в Кореневском районе — 75,4 млн руб.

На конкурсах в первую очередь будет учитываться ценовое предложение, во вторую — квалификация участников. Заявки можно подавать до 4 октября, итоги будут подведены 6 октября.

Как в Липецкой области определяли подрядчиков на ремонт региональных дорог за 4,6 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте