Количество погибших в Израиле превысило 700 человек

Число погибших на территории Израиля в результате атак со стороны палестинского движения «Хамас» превысило 700 человек. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

По обновленным данным, ранено более 2,2 тыс. человек, еще более 100 находятся в плену у «Хамаса». Количество погибших в секторе Газа, по информации Минздрава Палестины, увеличилось до 370. Пострадали более 2,2 тыс. человек.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что египетские переговорщики не смогли убедить «Хамас» освободить израильских заложников. Посол Израиля в России Александр Бен Цви предположил, что в плену у боевиков могут находиться и граждане России. Многие из заложников были посетителями фестиваля Nature Party в кибуце Реим.

В результате эскалации между Израилем и Палестиной стало известно, что два гражданина Таиланда погибли, еще восемь пострадали. МИД Украины также сообщил о двух погибших гражданах в Израиле, МИД Белоруссии — о двух пострадавших, МИД Непала — о как минимум девяти пострадавших. Данных о россиянах нет.

7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.

Петр Бузлаев