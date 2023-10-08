На юге Израиля найдены 260 тел участников музыкального фестиваля

Не меньше 260 участников музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля стали жертвами нападения боевиков движения «Хамас». Столько тел обнаружила израильская общественная организация ZAKA, передает The Jerusalem Post.

Музыкальный фестиваль проходил на открытом небе рядом с сектором Газа в ночь перед атакой «Хамаса». В мероприятии принимали участие тысячи человек. Как утверждают израильские СМИ, многие были расстреляны, число погибших может увеличиться. Известно, что некоторые участники были захвачены в заложники.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

Подробнее о трагедии на фестивале и о росте числа жертв атаки — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев