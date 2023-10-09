Число погибших в секторе Газа выросло до 436
В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 436 человек, в их числе 91 ребенок. Пострадали 2271 человек, в том числе 244 ребенка и 151 женщина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав сектора Газа.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Палестинские группировки удерживают 130 израильских заложников. В Израиле число жертв превысило 700. Израиль заявил, что за прошедшую ночь поразил более 500 целей.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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