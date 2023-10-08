Минздрав Палестины: число жертв атак на сектор Газа превысило 300

Представитель палестинского Минздрава сообщил о гибели 20 детей и 313 взрослых, проживавших в секторе Газа. По его данным, в результате израильской ракетных атак пострадало более 2 тыс. мирных жителей. Его слова передает Reuters.

Сегодня, 8 октября, боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах, среди них — города Офаким и Сдерот. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ убила более 400 палестинских боевиков. Помимо этого были арестованы десятки участников группировки «Хамас».

Вчера, 7 октября, утром бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля. Позже боевики зашли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по жилым домам и мечетям в секторе Газа.

Подробнее об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова