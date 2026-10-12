Майка Майкла Джордана продана за рекордные $14 млн

Речь идет о красной майке, в которой Джордан играл во втором матче серии 5 июня 1998 года, когда «Чикаго Буллз» обыграли «Юту Джаз». В итоге «Буллз» выиграли чемпионство, это был шестой и последний титул в карьере Джордана.