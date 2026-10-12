Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции Aspides
12.10.2026, 20:16
Европейский союз столкнулся с трудностями в комплектовании флота для военно-морской операции Aspides в Красном море, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.
Госпожа Каллас отметила, что поступило несколько предложений от разных стран-членов о выделении судов, но они пока эти предложения не согласованы. Страны ЕС обсуждали возможность отправить в регион еще два корабля в дополнение к шести уже находящимся в Красном море, но единого решения по этому вопросу нет.
Кая Каллас подчеркнула, что если ЕС хочет серьезного отношения к себе в регионе, он обязан найти необходимые возможности для полноценного участия в операции. Она также напомнила, что Саудовская Аравия призвала Евросоюз активнее обеспечивать безопасность в Красном море и заниматься конвоированием судов через Баб-эль-Мандебский пролив, однако ЕС пока не располагает для этого достаточными силами.
Операция Aspides направлена на защиту свободы судоходства, сопровождение торговых судов и предотвращение нелегальной торговли оружием в акватории Красного моря и прилегающих водах. Мандат миссии продлен до февраля 2027 года.