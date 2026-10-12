Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции Aspides

Госпожа Каллас отметила, что поступило несколько предложений от разных стран-членов о выделении судов, но они пока эти предложения не согласованы. Страны ЕС обсуждали возможность отправить в регион еще два корабля в дополнение к шести уже находящимся в Красном море, но единого решения по этому вопросу нет.