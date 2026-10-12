В России временно приостановили онлайн-запись на получение британской визы
12.10.2026, 20:16
Онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании временно приостановлена с 12 октября. Ограничения связаны с техническими работами в системе визового оператора VFS Global.
«Это означает, что в настоящее время клиенты не могут записываться на прием, изменять или просматривать записи онлайн, а также самостоятельно загружать подтверждающие документы (до особого распоряжения)»,— указано в сообщении VFS Global. Точная дата восстановления сервисов не сообщается.
Если человек уже записан на прием, он может лично принести документы в визовый центр. Сотрудники бесплатно отсканируют их и загрузят в систему, отметили в Российском союзе туриндустрии.
Международная компания VFS Global принимает заявления на получение визы и необходимые документы, после чего передает их уполномоченным государственным органам. Решение о выдаче визы принимают госорганы, а не визовый оператор.