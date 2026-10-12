Большая российская пятерка

Дело, однако, и в некоторых иных деталях. Градус конкуренции, густоту тумана, которым окутана российская «золотая гонка», иллюстрируют и лидерская чехарда (за десять туров на первой позиции побывали три клуба: «Зенит», «Краснодар» и столичное «Динамо»), и, скажем так, специфика выступлений охотников за призами. Ни на кого пока не укажешь как на вариант сверхнадежный. «Спартак» вроде и стильный, и эффектный, но его потряхивает. «Краснодар» после безупречного разгона, буквально кричавшего о чемпионских амбициях, еще до международной паузы умудрился трижды подряд сыграть вничью с середняками — «Крыльями Советов», «Акроном» и «Оренбургом», а в субботу уступил «Зениту». Тот уже проиграл прямым конкурентам — «Спартаку» и ЦСКА, зато краснодарцев одолел в матче, в котором большую его часть смотрелся куда убедительнее. У армейцев пока вообще нет поражений, но они мучились, разбазаривая баллы, с «Рубином», «Акроном», «Ростовом» и «Крыльями». «Динамо» перед серией из шести подряд побед, шестая из которых, одержанная в воскресенье над «Рубином», вознесла его на пик, кувыркалось, побывав за пределами не то что первой пятерки, а первой десятки. Увлекательная футбольная чертовщина.