Большая российская пятерка
Чемпионат России по футболу выделяется плотностью своей верхушки
12.10.2026, 20:24
Одной из самых любопытных черт нынешнего чемпионата России по футболу стала плотность его таблицы — и в той нише, в которой борются не за медали, а за то, чтобы не иметь проблем с сохранением места в высшем дивизионе, и, главное, в верхней ее части. Даже по меркам турнира, приучившего в период международной изоляции к драке до золота до последнего тура, она исключительная. По итогам стартовой трети первенства отрыв взобравшегося на верхушку классификации московского «Динамо» от идущего пятым «Спартака» составляет всего два очка.
В воскресенье, 11 октября, завершился десятый тур футбольного чемпионата России. После него позади осталась ровно треть его дистанции — достаточно большой отрезок, чтобы взгляд на турнирную таблицу зацепился за нечто совершенно удивительное. Это сочетание двух, казалось бы, несочетаемых составляющих. В российской футбольной таблице режущее глаз расслоение парадоксальным образом соседствует с высочайшей плотностью.
Первые два с половиной месяца сезона провели жирную границу между двумя стратами.
Ее четкость подчеркивают целых восемь очков, отделяющих замыкающий после ничьей с «Крыльями Советов» лидирующую группу «Спартак» от идущего следом, шестым, махачкалинского «Динамо». Оно, а также все, кто позади этого клуба,— команды, уже мечтающие не о медалях, а думающие прежде всего о том, как избежать проблем с сохранением прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эту страту, правда, хочется прямо сейчас чуточку сократить, поскольку вышедшие весной в РПЛ из второго по рангу дивизиона «Родина» и «Факел», осевшие в глубоком подвале, на 15-м и 16-м местах, чересчур уж походят на явных аутсайдеров. Но в любом случае она выглядит огромной.
Другая ниша — это команды, о медалях мечтающие. Обычно в России таких полдюжины. В нынешнем сезоне из списка «классических» грандов внезапно вылетел бронзовый призер прошлого чемпионата «Локомотив», до перерыва под матчи сборных раздававший очки направо-налево. Но потерю компенсировало кое-что другое. Это как раз та самая плотность, «гомогенность» страт.
Бедовый «Локомотив», невзирая на разгром в десятом туре «Факела», располагается на 13-м месте. А тому, кто на нем окажется на финише, вместе с 14-й командой придется биться за право остаться в РПЛ с представителем низшего дивизиона в переходных матчах, чреватых всякими приключениями. Неприятное испытание. Но штука в том, что застрявшим в «зоне стыков» «Локомотив» не назовешь. До того самого махачкалинского «Динамо» ему всего два балла. То есть в принципе одна-единственная победа может поставить железнодорожников выше.
Еще ярче картинка, связанная с нишей элитной. Чемпионат России в свежий период, то есть в период, когда отечественный футбол очутился в международной изоляции, успел приучить к тому, что борьба за золото в нем прибрела сверхжесткий характер. В последний раз она фактически отсутствовала в 2023 году, когда титул досрочно и с огромным отрывом от преследователей взял «Зенит», шедший впереди начиная аж с шестого тура. В трех следующих чемпионатах судьба золота решалась лишь в заключительном туре. Весной 2025 и 2026 годов на него претендовали два клуба — обменявшиеся успехами «Краснодар» и «Зенит». В 2024-м к этой паре добавилось московское «Динамо». Чемпионское звание, впрочем, досталось не ему, а зенитовцам.
Классификация октября 2026 года настраивает на что-то не менее жаркое.
И дело не только в том, что возглавляющее таблицу московское «Динамо» от замыкающего топ-5 «Спартака» отделяют мизерные два очка. Это, между прочим, беспрецедентная по крайней мере для минувших десяти сезонов цифра. Так «тесно» внутри первой российской футбольной пятерки еще не было (см. рисунок).
А дополнительную сладость этому наблюдению может придать сравнение с чемпионатами флагманскими — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Нигде нет таких «густых» пятерок, несмотря на то что туров в них сыграно поменьше. В Англии после шести «Эвертон», пятый, отстает от «Манчестер Сити», первого, на 8 очков. В Испании «Севилья» (правда, при матче в запасе, сыгранном 12 октября поздно вечером по московскому времени) после восьми от «Барселоны» — на 11. В Италии «Милан» от «Интера» после шести — на 4. В Германии «Лейпциг» от «Фрайбурга» на таком же расстоянии после пяти туров. Разве что во французском чемпионате схожая по остроте с российской ситуация. Там на пятой и шестой позициях «Париж» и нежданно забуксовавший ПСЖ. Но до «Монако», который во главе таблицы после шести туров, от них 3 очка.
Дело, однако, и в некоторых иных деталях. Градус конкуренции, густоту тумана, которым окутана российская «золотая гонка», иллюстрируют и лидерская чехарда (за десять туров на первой позиции побывали три клуба: «Зенит», «Краснодар» и столичное «Динамо»), и, скажем так, специфика выступлений охотников за призами. Ни на кого пока не укажешь как на вариант сверхнадежный. «Спартак» вроде и стильный, и эффектный, но его потряхивает. «Краснодар» после безупречного разгона, буквально кричавшего о чемпионских амбициях, еще до международной паузы умудрился трижды подряд сыграть вничью с середняками — «Крыльями Советов», «Акроном» и «Оренбургом», а в субботу уступил «Зениту». Тот уже проиграл прямым конкурентам — «Спартаку» и ЦСКА, зато краснодарцев одолел в матче, в котором большую его часть смотрелся куда убедительнее. У армейцев пока вообще нет поражений, но они мучились, разбазаривая баллы, с «Рубином», «Акроном», «Ростовом» и «Крыльями». «Динамо» перед серией из шести подряд побед, шестая из которых, одержанная в воскресенье над «Рубином», вознесла его на пик, кувыркалось, побывав за пределами не то что первой пятерки, а первой десятки. Увлекательная футбольная чертовщина.