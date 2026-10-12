Прибыльный спор

Получить шанс на пересмотр дела в ВС «Газпром комплектации» удалось не сразу. По первой жалобе компания получила отказ, но по второй жалобе на имя зампреда ВС дело все же передали на рассмотрение экономколлегии. Согласно доводам истца, закон о банкротстве предоставляет подпадающим под мораторий должникам преимущества, включая освобождение от начисления неустоек, и устанавливает ограничения, в том числе запрет на распределение прибыли и выплату дивидендов. При этом, как утверждает покупатель, поставщик не опроверг факт выплаты дивидендов во время моратория, однако третейский суд распространил на него защитные меры, «фактически поддержав недобросовестное поведение и проигнорировав императивные нормы закона о банкротстве». По мнению истца, в этой части третейское решение противоречит публичному порядку РФ, что является основанием для его отмены.