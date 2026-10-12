Прибыльный спор
Выплата дивидендов во время банкротного моратория дошла до Верховного суда
12.10.2026, 20:06
Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли компания не платить неустойку за период банкротного моратория, если в это время она выплачивала дивиденды. Действовавший в 2022 году мораторий не допускал инициирования банкротства и начисления штрафов со стороны кредиторов, но одновременно запрещал компаниям, находящимся под его защитой, распределять прибыль между участниками (акционерами). В рамках спора «Газпром комплектации» с ее поставщиком экономколлегии ВС предстоит ответить на два вопроса: лишает ли факт выплаты дивидендов защиты от кредиторов и является ли это основанием для отмены решения третейского суда, отказавшего во взыскании начисленной за время моратория неустойки.
ВС рассмотрит вопрос об отмене третейского решения, связанный с применением банкротного моратория. Изначальный спор возник из договора поставки, заключенного в марте 2020 года между «Газпром комплектацией» (покупатель) и ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» (ЦПСиК, поставщик). В связи со срывом сроков поставки покупатель обратился в Арбитражный центр при АНО «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (АЦ при НИРА ТЭК) с требованием взыскать с контрагента 379,18 млн руб. неустойки. Оговорка на этот третейский суд была предусмотрена контрактом.
В апреле 2025 года Арбитражный центр взыскал с ЦПСиК 25,8 млн руб. неустойки. При расчете санкций арбитры сослались на действовавший с 1 апреля по 1 октября 2022 года банкротный мораторий, введенный правительством РФ. Он не допускал возбуждения банкротных дел по инициативе кредиторов, также в период его действия не начислялись неустойки за нарушение обязательств (см. “Ъ” от 1 апреля 2022 года). «Газпром комплектация» возражала против применения моратория, указывая, что ЦПСиК в этот период выплачивал дивиденды. По мнению истца, это исключало возможность пользоваться мораторной защитой. Но третейский суд отклонил этот аргумент, сославшись на всеобщий характер моратория и соответствие поставщика критериям его применения.
Неустойчивый мораторий
Не согласившись с решением АЦ при НИРА ТЭК, «Газпром комплектация» обратилась за его отменой в госсуд. Первая инстанция отклонила иск, а затем и окружная кассация не нашла причин для отмены третейского решения. Суды сочли, что арбитры обоснованно исключили период моратория из расчета неустойки, поскольку эта мера была направлена на обеспечение экономической стабильности и безопасности государства.
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Получить шанс на пересмотр дела в ВС «Газпром комплектации» удалось не сразу. По первой жалобе компания получила отказ, но по второй жалобе на имя зампреда ВС дело все же передали на рассмотрение экономколлегии. Согласно доводам истца, закон о банкротстве предоставляет подпадающим под мораторий должникам преимущества, включая освобождение от начисления неустоек, и устанавливает ограничения, в том числе запрет на распределение прибыли и выплату дивидендов. При этом, как утверждает покупатель, поставщик не опроверг факт выплаты дивидендов во время моратория, однако третейский суд распространил на него защитные меры, «фактически поддержав недобросовестное поведение и проигнорировав императивные нормы закона о банкротстве». По мнению истца, в этой части третейское решение противоречит публичному порядку РФ, что является основанием для его отмены.
“Ъ” направил запросы в «Газпром комплектацию» и ЦПСиК.
Злоупотребление против порядка
Управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский обращает внимание, что закон не предусматривал утрату защиты от кредиторов при нарушении запрета на выплату дивидендов, но использование в таком случае преимуществ моратория ставит вопрос о добросовестности поставщика. Если у компании в спорный период имелись денежные средства для распределения прибыли, значит, их можно было направить на погашение неустойки за нарушенное по договору обязательство, полагает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. Она уточняет, что для распределения прибыли своим акционерам и участникам нужно было опубликовать в ЕФРСБ сообщение об отказе от применения моратория, чего ЦПСиК не делал.
По мнению старшего юриста юридической группы «Пилот» Богдана Караченцева, исключив часть неустойки за время действия защитной меры, коллегия арбитров вынесла противоречивое решение.
Вместе с тем юрист Birch Александр Гуна считает, что выплата дивидендов не отменяет мораторий, но может свидетельствовать о том, что должник находится в благоприятном экономическом положении и не должен подпадать под действие запрета.
Для отмены третейского решения из-за противоречия публичному порядку нужно установить нарушение фундаментальных принципов российского права, а не просто юридическую ошибку в виде необоснованного освобождения от части неустойки, даже если она была допущена арбитрами, отмечает господин Гребельский. Впрочем, Александр Гуна допускает, что злоупотребление мораторной защитой со стороны компании, не испытывавшей финансовых трудностей, может противоречить публичному порядку как очень широкой оценочной категории.
По словам партнера АБ «А-Про» Ильи Плотникова, прямые последствия этого дела для бизнеса ограниченны, так как исковая давность по неустойкам за 2022 год в основном истекла, а оспорить третейское решение можно лишь в течение трех месяцев. Будущая позиция ВС, поясняет он, затронет еще не завершенные споры и создаст прецедент на будущее: при введении нового моратория или иной защитной меры компании будут понимать, что преференции и ограничения действуют во взаимосвязи, а нарушение установленных запретов может лишить организацию защиты.