Число погибших в Израиле превысило 300 человек, пострадавших — 1,5 тыс.

Больше 300 израильтян погибли при атаках радикального палестинского движения «Хамас», передает The Jerusalem Post данные Минздрава. Еще больше 1,5 тыс. человек пострадали. Ранее было известно о 200 погибших и 1,1 тыс. раненых.

В секторе Газа при атаках Израиля погибли, по последним данным 232 человека. Пострадали около 1,7 тыс.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Кроме того, «Хамас» взял множество людей в заложники.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев