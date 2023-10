Число погибших в секторе Газа возросло до 250

По данным Минздрава сектора Газа, число погибших в ходе эскалации конфликта Израиля и Палестины достигло 250, более 1,7 тыс. палестинцев ранено. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на корреспондента. По данным The Jerusalem Post, пропали без вести 750 израильтян. Ранее The Jerusalim Post сообщала, что при атаках радикального палестинского движения «Хамас» погибло более 300 израильтян.

По данным NYT, среди погибших не менее 20 детей. «Многие из убитых были бойцами палестинских вооруженных группировок, принимавшими участие в внезапном нападении в субботу утром»,— передает корреспондент издания.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет вчера, 7 октября, рано утром. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. По данным ООН, около 20 тыс. людей покинули свои дома в секторе Газа из-за боевых действий.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».