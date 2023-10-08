Россия ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля. Решение вступит в силу в 3:00 8 октября и будет действовать до особых распоряжений.

Росавиация ввела ограничение в связи с «нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле. «Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций»,— говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендовали обращаться с вопросами по телефонам контактных центров авиакомпаний: для Red Wings — 8-495-212-12-51, для компании «Азимут» — 9-863-226-00-05.

Red Wings ранее сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль. Аэропорты на юге и в центре Израиля закрыты.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, около 3 тыс. пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев