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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении полетов в Израиль

Российская авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль на фоне обстрелов территории страны из сектора Газа, а также проникновения боевиков палестинского исламского движения «Хамас» в ряд израильских регионов.

В компании пояснили, что такое решение принято в связи с «возникновением рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль».

«В настоящий момент времени ограничения касаются рейса авиакомпании: Сочи--Тель-Авив WZ4311 (08.10.23 — 5:30), по соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 9:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс Тель-Авив--Сочи WZ4312 (8 октября 10:10)»,— говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

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Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным, число жертв атак бойцов «Хамаса» достигло 200, более 1104 получили ранения. В секторе Газа сообщают о гибели 232 палестинцев и ранениях у 1697 человек.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Государство Израиль находится в состоянии войны».

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Александр Кислов

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